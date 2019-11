NASA ostrzega: „Tej nocy asteroida znajdzie się blisko Ziemi!” Ma ponad 600 m średnicy. „Poważne zagrożenie”

NASA ostrzega, że tej nocy potężna asteroida przeleci koło naszej planety. Jej średnica może przekraczać 600 metrów, zaś prędkość, z jaką posuwa się przez przestrzeń kosmiczną, wynosi ponad 28 tys. km na godz.

Asteroida 481394 (2006 SF6) tej nocy znajdzie się blisko Ziemi. Według obliczeń, powinna ominąć naszą planetę w odległości 4,3 mln km, czyli 11 razy dalej, niż orbituje wokół nas księżyc.

Rozmiary asteroidy są pokaźne. Wynoszą od 280 do 620 metrów średnicy. NASA podkreśla, że taki kosmiczny gigant „może stanowić poważne zagrożenie dla dużych zaludnionych obszarów Ziemi”.

Nie doprowadziłoby to co prawda do wielkiego wymierania, jak np. w przypadku asteroidy, która w wyniku uderzenia unicestwiła dinozaury, jednak spowodowałaby kataklizm w skali regionalnej.

Rozmiar asteroidy ma duże „widełki”. Spowodowane jest to jednak tym, że nie można dokładnie ocenić, ile w rzeczywistości skała ma wymiarów.

Źródło: se.pl