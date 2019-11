Ostry wpis na Mariusza Pudzianowskiego. Fighter MMA nie wytrzymał. Puściły mu nerwy

Mariusz Pudzianowski po nie najlepszej serii w klatce, ostatnio wygrał walkę podczas KSW51 w Zagrzebiu. Nie wszystkim jednak podobało się zwycięstwo byłego strongmana i pod jego adresem poleciały mocne słowa. Pudzianowski nie wytrzymał i postanowił na nie odpowiedzieć.

KSW 51 w Zagrzebiu przyniosło Pudzianowskiemu zwycięstwo, jednak w sieci pojawiły się głosy krytyki. Negatywny komentarz zamieścił między innymi jeden użytkownik pod wpisem na portalu mma.pl. Mężczyzna przy okazji szczerze zaznaczył, że jego komentarz to wg nowomowy „hejt”.

– Pudzian dramat. 10 lat treningu, 20 walk w rekordzie i chłop bić się nie umie. Nawet na garde nie umie przyjąć ciosów. Dostaje jednego strzala i już ma sraczke, leci w nogi i się uwala na kimś i leży cały walkę. Nie doświadczenie wygrało tylko masa i siła i niech nie pier***i że ma charakter do tego sportu bo go nie ma i zawsze będzie freakem… Tak to jest hejt – czytamy w komentarzu (pisownia oryginalna – red.).

Co ciekawe wpis zainteresował samego Mariusza Pudzianowskiego. To o tyle dziwne, że gwiazdy zazwyczaj nie reagują na takie zaczepki ze strony Internautów. – A może mnie sprawdzisz???? WCA Kolumbijska 3 WARSZAWA jestem codziennie. Malutki trening??? – odpisał fighter MMA, jednak jego propozycja nie spotkała się z akceptacją.

– Mam jechać z UK do Ciebie żeby się z Tobą sprawdzać? To by nic nie dało. Szkoda że inni zawodnicy którzy bili się na tej gali i pokazali piękno tego sportu nie dostali nawet jednej dziesiątej tego co Ty dostałeś – odpowiedział mu Internauta.

Źródło: wp.pl