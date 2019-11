Państwowe kontra prywatne. Robert Gwiazdowski MASAKRUJE nowe ministerstwo rządu PiS

Robert Gwiazdowski w swoim najnowszym wpisie na Facebooku porusza problem własności państwowej. Twierdzi nawet, iż „powstaje Ministerstwo Aktywów Państwowych”, nie tylko zresztą w Polsce.

– Z ostrożnych szacunków dokonanych na podstawie danych tylko z 27 krajów (nie ma wśród nich Polski) wynika, że w skali globalnej publiczny majątek ma wartość ponad 75 bln USD. Największą jego część stanowią państwowe (w całości albo części) przedsiębiorstwa. Ponad 10% z 2 tys. największych przedsiębiorstw świata stanowią przedsiębiorstwa państwowe – pisze Gwiazdowski.

Znany ekonomista zwraca również uwagę na to w jaki sposób przedsiębiorstwa państwowe rosną w siłę na świecie. Otóz w wielu krajach jest ich po prostu coraz więcej.

– Dwie trzecie przedsiębiorstw z krajów rozwijających się, które od 2014 roku pojawiły się na liście 500 największych firm świata magazynu „Fortune”, to firmy państwowe. W Chinach odpowiadają one za – według różnych wyliczeń – od 25% do 33% PKB – kontynuuje.

Gwiazdowski odnosi się również do majątku państwa polskiego.

– Można szacować, że w Polsce wartość majątku publicznego to ponad 600 mld USD, czyli ponad 2.250 mld zł. Ze sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa wynika, że sam majątek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych to ok. 1.000 mld zł. Podniesienie tylko o 1 pkt proc. stopy zwrotu z tego majątku dałoby prawie 23. mld zł dodatkowych wpływów! Może więc rządy, zamiast sięgać po kolejne pieniądze, zracjonalizują zarządzanie majątkiem, którym już dysponują? Bo jak dotąd majątek ten, zgodnie z postawioną wcześniej tezą, po prostu trwonią. Jeżeli bowiem zarabia się 100, choć można byłoby zarobić 300, to nie zarobi się 100, tylko traci 200 – pisze na Facebooku.

Następnie w bardzo celny sposób ekonomista porównuje własność prywatną i państwową. Robi to co prawda w skali mikro, jednakże nic nie stoi na przeszkodzie, aby doszukać się analogii na szczeblu państwowym.

– Przykład z mojej okolicy: nad Zalewem Zegrzyńskim pod Warszawą powstały eleganckie hotele konferencyjne. Jeszcze do niedawna były tam tylko pola i ruiny. Znajdujące się opodal w Zegrzu tereny wojskowe pozostające we władaniu państwa to nadal ruiny. A jest ich tam kilkaset hektarów – podaje Gwiazdowski.