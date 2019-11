Piotr Woźniak-Starak byłby dumny! Jego dzieło zostało po raz kolejny wyróżnione [VIDEO]

Ostatni film Piotra Woźniaka-Staraka „Ukryta gra” wszedł do kin w listopadzie br. Dzieło znanego producenta po raz kolejny otrzymało wyróżnienie.

„Ukryta gra” została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Film cieszy się też dobrymi recenzjami i wkrótce trafi do kin za granicą.

Produkcja została wyróżniona już podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – Nagrodą Specjalną Jury dla reżysera Łukasza Kośmickiego oraz za montaż.

Kolejnym wyróżnieniem dla Łukasza Kośmickiego jest nagroda imienia Janusza „Kuby” Morgensterna, przyznana w kategorii najbardziej obiecujący debiut reżyserski.

Statuetkę wręczyła Krystyna Cierniak, wdowa po Januszu Morgensternie. W przemowie wspomniała ona Piotra Woźniaka-Staraka.

– Piotrowi bardzo zależało na tej produkcji, ale za szybko odszedł. Mam jednak nadzieję, że gdzieś tam razem z Kubą sprawią, że powstaną kolejne ciekawe rzeczy – powiedziała.

Film powstał w Watchout Studio Piotra Woźniaka-Staraka. Jak wspomina żona producenta, jest to efekt trzech lat ciężkiej pracy, która się opłaciła, gdyż podpisało już umowy na dystrybucję „Ukrytej gry” za oceanem, gdzie ma dojść do premiery na początku 2020 r.

Ponadto prawa do filmu zostały sprzedane do Rosji, Chin, Francji, Hiszpanii i Portugalii.

