PiS pogrywa sobie życiem nienarodzonych? Powołali zespół parlamentarny na rzecz życia i rodziny. Ale Konfederacja utworzyła podobnie nazywający się już w zeszłym tygodniu [VIDEO]

Wygląda na to, że w Sejmie będą teoretycznie dwa zespoły parlamentarne, które mają zajmować się ochroną życia. Jeden to utworzony przez Konfederację w ubiegłym tygodniu, drugi utworzony przez PiS. Co ciekawe, utworzony przez prawicę zespół nadal nie znajduje się na sejmowej liście, ale pisowski już tak.

– Dzisiaj utworzyliśmy Parlamentarny Zespół Obrony Życia i Rodziny. To jest nasza odpowiedź [na oddanie komisji rodziny w ręce lewicy – red. nczas]. Ten zespół zaczyna działać. W poniedziałek odbędzie się jego pierwsze posiedzenie i będziemy podejmować kolejne kroki – włącznie z Trybunałem Konstytucyjnym, projektami ustaw i walką o to, by ta sprawa nie została zamieciona pod dywan – mówił lider Konfederacji Robert Winnicki podczas czwartkowej konferencji w Sejmie.

Na stronie Sejmu do tej pory nie znalazła się jednak informacja o powołaniu zespołu. Pojawiła się natomiast informacja o bardzo podobnie nazywający się zespole powołanym przez PiS.

Jest to Parlamentarny Zespół na rzecz Życia i Rodziny. Wszyscy jego członkowie – za wyjątkiem Grzegorza Brauna z Konfederacji – to posłowie PiS. Przewodniczącym jest Piotr Uściński, zaś wiceprzewodniczącymi są Teresa Glenc, Anna Siarkowska, Bartłomiej Wróblewski i senator Jan Maria Jackowski. Zespół składa się z 23 posłów i 2 senatorów.

– W tej kadencji powołujemy jeden zespół – Zespół na rzecz Życia i Rodziny. Na pewno zespół będzie taką formą porozumienia pomiędzy posłami, dla których te sprawy są bardzo istotne. I to takiego porozumienia ponadpartyjnego, bo członkami zespołu są i mogą być posłowie, którzy wywodzą się także z innych ugrupowań – przekonywała w rozmowie z Radiem Maryja poseł PiS Anna Maria Siarkowska.

Warto podkreślić, że w składzie zespołu znajdują się m.in. posłowie Anna Kwiecień i Krzysztof Szulowski, którzy w październiku 2016 roku zagłosowali za odrzuceniem obywatelskiego projektu „Stop aborcji” który zakładał wprowadzenie ochrony życia w Polsce. Z kolei wiceprzewodniczący tego zespołu, Bartłomiej Wróblewski nie oddał głosu podczas głosowania.

Nasze źródła w Konfederacji potwierdzają, że jest to inny zespół parlamentarny. Nie wiadomo, dlaczego zespół powołany przez Konfederację nie znalazł się na sejmowej liście. Podkreślono też, że Grzegorz Braun zgłosił się do zespołu założonego przez PiS, by „mieć oko” na to, co będzie się w tym zespole działo.

