Imigranci we Francji. Włochów i Polaków sprzed wojny podmienili Arabowie i Murzyni

Nowy raport Krajowego Instytutu Statystyki – INSEE, czyli „portret społeczny” Francji został opublikowany 19 listopada. Omawia on m.in. w ujęciu statystycznym zjawisko imigracji.

Okazuje się, że w roku 2018 9,7% populacji mieszkającej we Francji to imigranci, czyli cudzoziemcy urodzeni za granicą. W 1975 toku stanowili ono tylko 7,4% całej populacji. Przybyło więc 2,3%. Przed II wojną światową mieszkało we Francji 3,9 mln obcokrajowców, obecnie 6,3 miliona. Wtedy byli to przede wszystkim Polacy, Włosi i Hiszpanie. Dzisiaj najliczniejsi są przybysze z państw Maghrebu i Afryki Subsaharyjskiej.

Imigracja po 25 latach pewnej stabilności, gwałtownie wzrosła od początku 2000 roku. Do Francji przybywało średnio około 65 000 osób rocznie pomiędzy 1975 a 1999 rokiem. Później było już 145 000 osób rocznie między 1999 rokiem i 2010 r., aż do 168 000 osób w szczytowym momencie kryzysu migracyjnego w 2015.

W latach 1975–2015 populacja imigrantów z Maghrebu i Czarnej Afryki wzrosła do 52,2% wszystkich imigrantów, odpowiednio do 31,3% i 20,9%. Dopiero na drugim miejscu była imigracja ze wszystkich państw UE z wynikiem 17,7% wszystkich osób osiedlających się we Francji.

Zmieniło to odsetek udziału poszczególnych nacji w globalnej sumie żyjących we Francji imigrantów. Dominujący do 1975 roku odsetek imigrantów z Europy Południowej (Włochy, Hiszpania, Portugalia), który jeszcze w 1975 roku wynosił 49%, w 2018 stanowił już tylko 18%. Wzrósł odsetek imigrantów z Maghrebu z 26% w 1975 r. do 30% w 2018 r. Najbardziej urosła jednak obecność przybyszy z Afryki Subsaharyjskiej. 2% populacji imigrantów w 1975 r. i 15% w 2018 r.

Imigracja azjatycka składa się teraz z 17% Wietnamczyków, Laotańczyków i Kambodżan, w porównaniu z 38% w 1982 r. Za to odsetek imigrantów azjatyckich z Chin osiągnął w 2018 r. 12%, czyli o dziesięć 10% więcej niż w 1975 r.

Źródło: Valeurs Actuelles/ INSEE