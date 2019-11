Tomasz Grodzki lekceważy zagrożenie ze strony LGBT. Skandalizujące słowa marszałka Senatu

Media nadal są żywo zainteresowane nowo wybranym marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Ostatnio został on zapytany o ofensywę LGBT i zagrożenie, które ona ze sobą niesie wobec dzieci. Co powiedział marszałek? Jego słowa mogą być zaskakujące.

Politycy Platformy Obywatelskiej od dłuższego czasu sprzyjają środowiskom LGBT. Najlepszym tego przykładem jest Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy wspiera bowiem Paradę Równości, Tęczowe Piątki oraz seksedukację w szkołach.

Okazuje się, że również Tomasz Grodzki ma interesujące podejście do tych spraw.

– Moim zdaniem ideologia ludzi, których należy szanować, bo to są tacy sami Polacy jak my, to zupełnie odrębne zagadnienie. Dla polskich dzieci nie jest ważna ideologia LGBT, tylko dobre szkolnictwo, dobra pediatria, dobre możliwości startu zawodowego, kontynuowania nauki. To są rzeczy, które martwią Polki i Polaków – powiedział marszałek Senatu w Polsat News.

Grodzki został również poproszony o odniesienie się do słów premiera Mateusza Morawieckiego z expose, kiedy mówił o zagrożeniach ideologicznych, na które są narażone dzieci. Marszałek Senatu odpowiedział, że „dzieci są pod szczególną ochroną i państwa, i rodziców, i nas wszystkich. I dziecko powinno być nietykalne przez nikogo”.