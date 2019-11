Winnicki ostro o polityce międzynarodowej PiS: „Koncertowe marnowanie szans. Marazm, stagnacja i brak wyobraźni” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Robert Winnicki mówił o polityce zagranicznej rządu PiS. W ostrych słowach skrytykował expose premiera w tym zakresie.

Winnicki określił politykę zagraniczną realizowaną przez rząd PiS jako „marazm, stagnację i brak wyobraźni”.

– Szanse, które stwarza nam historia, geopolityka, nasze położenie, są koncertowo dzisiaj marnowane. Zwróciłem na to szczególną uwagę podczas expose, potem o pierwszej w nocy dopowiadałem na mównicy jeszcze pięć minut na temat szczególnego fragmentu. Ten koncert życzeń literatury, którą wczoraj przedstawił Morawiecki został uzupełniony o coś dla mnie szokującego – że on tak bardzo wyraźnie odciął się od Azji – podkreślił poseł Winnicki.

– Rząd sprowadza z Azji dziesiątki tysięcy Nepalczyków, mieszkańców Bangladeszu, Azji centralnej czy południowo-wschodniej, republik postsowieckich […] A z drugiej strony zamyka się na azjatycką współpracę i rynki, gdzie dzisiaj jest to sedno rozwoju polityki światowej – zaznaczył poseł Konfederacji.

– Pokazał, że boimy się Chin, boimy się Bliskiego Wschodu, oczywiście boimy się Rosji. Wszystkiego się boimy. I tylko ufamy i wierzymy Brukseli i Waszyngtonowi – powiedział Winnicki.

Prowadzący zapytał też o otwarcie się na Ukrainę zwracając uwagę, że jest to kraj zmieniający i rozwijający się. – Gdy pojedziemy do mocarstw razem, będziemy lepiej wysłuchiwani – powiedział Marcin Orłowski, na co poseł Winnicki odparł, że „oni tak nie myślą”.

– Nie myślą tak Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Węgrzy. Nie myślą, że będziemy razem jeździć i coś wygrywać – twierdził i przypomniał, że swego czasu „Grupa Wyszehradzka się na nas wypięła”.

Poniżej cały program: