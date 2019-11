Co on robił w Sejmie? Kurski odpowiada: Kocham TVP

Jacek Kurski został spotkany w Sejmie przez dziennikarzy TVN. Szukał wejścia do sali klubu PiS. Zapytany o to, co tutaj robi, odpowiedział tylko, że „kocha TVP”.

Krótkie nagranie pojawiło się w programie „Szkło kontaktowe” w TVN24. Widzimy na nim, jak Jacek Kurski przechodzi przez sejmowy korytarz, przechodząc od drzwi do drzwi.

Wówczas podeszła do niego dziennikarka TVN. – Ja może pomogę, bo to nie tutaj, panie prezesie. Gabinet pana przewodniczącego jest tam – powiedziała.

Przez chwilę towarzyszyła prezesowi TVP w drodze do sali klubu PiS. Próbowała go podpytać, co robi w Sejmie.

– Kocham Telewizję Polską – odpowiedział dwukrotnie.

– To do Sejmu przychodzi się, jak się kocha Telewizję Polską? – dopytała. – Oczywiście, że tak – odparł Kurski.

Sejmowy gość o mało nie minął drzwi do sali klubu PiS. – To chyba tutaj, tak? – zapytała. – Nie wiem – odpowiedział, po czym zniknął za drzwiami.