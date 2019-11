Dostaniesz odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej AC – zapłacisz podatek. Kuriozalny wyrok sądu

Decyzją sądu, Urząd Skarbowy może potraktować jako przychód i opodatkować całą kwotę uzyskaną z polisy ubezpieczeniowej. Sprawa dotyczy aut osobowych używanych do celów mieszanych, czyli zarówno prywatnych, jak i służbowych.

Jak podaje „Dziennik Gazeta Prawna”, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekł, jak należy interpretować pieniądze uzyskane przez przedsiębiorców z odszkodowania.

A interpretować należy tak, że podatnik całość odszkodowania wypłaconego mu z polisy musi zaliczyć do przychodu. Dotyczy to tych samochodów, które są wykorzystywane do celów mieszanych – zarówno służbowych, jak i prywatnych.

Orzeczenie sądu to ciąg dalszy zmian w przepisach, które weszły w życie w 2019 roku. Regulują one koszty używania samochodów osobowych do celów mieszanych. Gdy dojdzie do wypadku i przedsiębiorca zapłaci za naprawę powypadkową auta, nie może całej kwoty wrzucić sobie w koszty uzyskania przychodu. Może ująć zaledwie 75 proc. tej kwoty.

Przepisy nie regulowały jednak sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzymał za naprawę zwrot z AC (autocasco). Teraz sąd uznał, że to przychód i należy odprowadzić od tego podatek.

Sęk w tym, że w rzeczywistości to zwrot poniesionych wcześniej kosztów.

– Wyrok WSA w Gdańsku jest bardzo niekorzystny dla podatników i niesie ze sobą poważne konsekwencje dla dokonywanych przez nich rozliczeń. Oznacza bowiem, że w przypadku otrzymania wypłaty ubezpieczenia AC z tytułu naprawy samochodu osobowego wykorzystywanego do działalności mieszanej, przedsiębiorcy będą musieli opodatkować dochód, który uzyskali wyłącznie na papierze – tłumaczy w „DGP” Katarzyna Sadowska, doradca podatkowy z RSM Poland.

Wyrok sądu nie jest prawomocny.