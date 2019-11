Duże protesty studentów we Francji. Jeszcze bardziej lewicowi i rewindykacyjni, niż ich koledzy z 1968 roku

Największe francuskie organizacje zrzeszające studentów zwołały na 26 listopada protest z żądaniem uruchomienia przez rząd „planu awaryjnego” i „strukturalnej walki z niepewnością jutra studentów”.

Owa „niepewność jutra” stała się przyczyną próby samospalenia się studenta w Lyonie, który ie zaliczył semestru i został pozbawiony stypendium. W pozostawionym liście oskarżał wszystkich polityków i prezydentów, że go… „zamordowali”.

Stypendia studenckie nie są we Francji wysokie, ale tak socjalnego nastawienia studentów jeszcze nie było. Desperacki gest 22-letniego studenta Anasa K., rozpalił rewindykacyjne nastroje na wszystkich niemal uczelniach Francji.

Teraz wezwano do działań i protestów we wszystkich ośrodkach akademickich. „Wydaje nam się, że rząd nie zdaje sobie sprawy z powagi strukturalnej sytuacji, która doprowadziła do tragedii 8 listopada” – oświadczyli przedstawiciele związków Fage, UNEF, FSE, Solidaires étudiant(es) i Alternatywa.

Wszystkie te organizacje są mocno lewicujące, z dużymi wpływami np. trockistów i anarchistów. Wezwały one, by „zwiększyć naciski naciski na rząd”, aby państwo zapewniło „materialne godne warunki życia dla wszystkich studentów.” 26 listopada studenci wyjdą na ulice. Z takimi przyszłymi „elitami” przyszłość Francji ie zapowiada się zbyt dobrze.

Pięć organizacji wspólnie żąda wzrostu o co najmniej 20% stypendiów studenckich, zwiększenia miejsc na kampusach i natychmiastowego zamrożenia, a później obniżenia czynszów w akademikach.

Minister szkolnictwa wyższego Frédérique Vidal ogłosiła na razie uruchomienie numeru alarmowego dla studentów w trudnej sytuacji ekonomicznej. Przypomniała także, że ​​we wrześniu stypendia zostały już podwyższone o 46 milionów euro.

Źródło: France Info