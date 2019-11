Gang handlarzy ludźmi rozbity. Przemycił do Polski ponad 13 tys. cudzoziemców [FOTO]

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, organizującą przemyt przez granicę cudzoziemców pochodzących z Europy Wschodniej, Azji i Afryki.

Obcokrajowcy byli przerzucani głównie do Polski, ale także innych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz do USA.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Hrebennem, przy udziale Europolu, 18 listopada br. zatrzymali 17 członków grupy przestępczej działającej na terenie Kraśnika, kierowanej przez Krzysztofa Ł. Podejrzany współpracował z przestępcami z innych państw, w tym Ukrainy, Rosji i Turcji.

Grupa Krzysztofa Ł. organizowała nielegalny pobyt na terenie Unii Europejskiej głównie obywatelom Ukrainy, Rosji, Turcji, Iranu i Libanu. Jak informuje Straż Graniczna, klienci grupy otrzymywali wizy i wjeżdżali do Polski na podstawie dokumentacji, która nie odzwierciedlała stanu faktycznego. Następnie zazwyczaj udawali się do innych państw unijnych, głównie do Niemiec, Szwecji i Holandii, aby tam nielegalnie podjąć pracę.

Przestępcy, przy pomocy fikcyjnych podmiotów gospodarczych (m.in. agencji pracy tymczasowej), wystawiali dla migrantów fikcyjne oświadczenia, które pozwalały im podjąć pracę. Oświadczenia te następnie były rejestrowane w urzędach pracy. Wystawiano również wnioski o wydanie zezwolenia o pracę, za pomocą których w urzędach wojewódzkich można było uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce dla cudzoziemca. Oba typy dokumentów służyły do uzyskania wiz krajowych lub wiz Schengen.

Po przybyciu do Polski cudzoziemcy nigdy nie podejmowali zatrudnienia zgodnie z treścią oświadczeń bądź wniosków, lecz wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej. Ustalono, że grupa Krzysztofa Ł. zorganizowała nielegalne przekroczenia granicy RP dla co najmniej 13.019 osób. Za usługi te przestępcy zainkasowali w sumie kwotę 2 mln 342 tys. euro.

Do Prokuratury Regionalnej w Lublinie doprowadzonych zostało 17 osób podejrzanych o udział w grupie przestępczej. Wśród zatrzymanych, oprócz szefa grupy Krzysztofa Ł. (l. 62), są także Natalia B. (l. 51) i Marine G. (l. 43). Wszystkie te osoby usłyszały zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, a ponadto: wystawiania dokumentów poświadczających nieprawdę w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, używania takich dokumentów, wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od funkcjonariuszy publicznych, a także organizacji nielegalnego przekraczania granic kraju i ułatwiania cudzoziemcom w nim pobytu wbrew przepisom. Zatrzymanym grożą kary do 12 lat pozbawienia wolności.

Na polecenie prokuratora funkcjonariusze przeszukali również miejsca zamieszkania podejrzanych i miejsca prowadzenia przez nich działalności przestępczej. W stosunku do 13 podejrzanych prokurator zastosował zakaz opuszczania kraju, dozór policji i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związanej z organizowaniem cudzoziemcom przekraczania granicy RP, pobytu na terenie kraju oraz wykonywania pracy. Wobec czterech podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.

Źródło: strazgraniczna.pl