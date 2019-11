HIT INTERNETU! „KAPRAL Braun”! Premier: Jestem ciut głupszy, niż sądzicie [VIDEO]

W sieci pojawił się krótki animowany materiał, będący najwyraźniej zapowiedzią serialu animowanego w stylu popularnego „Kapitana Bomby”. Jego tytuł to „Kapral Braun”. Pojawiają się też politycy Konfederacji oraz żółta, pazerna postać wyglądająca jak premier jakiegoś kraju lub inny ważny polityk. Film został odtworzony od wczoraj już kilkanaście tysięcy razy.

– Pan nas nie zabija, proszę nas wypuścić – mówi postać z białym wąsem w białym garniturze i z muszką.

Wówczas odzywa się porywacz. – Jeśli myślicie, że jestem tak głupi, na jakiego wyglądam, to się mylicie. Jestem ciut głupszy – odpowiada żółtoskóra postać w garniturze z mównicy.

– Pewnie zastanawiacie się, po co was porwałem? Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Pomysł jest prosty i niezbyt dopracowany: Musisz zapłacić myto – kontynuuje, po czym następuje eksplozja. Do akcji z karabinem wkracza wówczas kapral Braun, stylizowany wyraźnie na znanego polityka Konfederacji.

Oddaje potężną serię z broni do cyfr 447, PIT-u i ZUS-u. Po wszystkim spluwa i mówi głosem Grzegorza Brauna „zostańcie z Bogiem”.

Z pewnością wszelkie skojarzenia do znanych z polityki postaci są czysto przypadkowe i wynikają jedynie z nie mających pokrycia w rzeczywistości uprzedzeń i stereotypów.