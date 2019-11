Jutro w Wilnie uroczysty pogrzeb powstańców styczniowych. Rocznica na tyle dawna, że już nie dzieli

Powstanie Styczniowe 1863 roku jest już na tyle odległe, że nie dzieli zbyt mocno Polski i Litwy. W piątek 22 listopada w Wilnie zostaną więc uroczyście pochowani przywódcy Powstania Styczniowego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego Wincenty Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski oraz 18 żołnierzy, z udziałem prezydentów obydwu państw.

Wszyscy uczestnicy powstania zostali straceni przez rosyjskich zaborców w latach 1863-1864 na wileńskim placu Łukiskim. W litewsko-polskich uroczystościach państwowych uczestniczyć będą prezydenci obu krajów Gitanas Nausëda i Andrzej Duda, a także oficjalne delegacje z Białorusi, Łotwy i Ukrainy.

Uroczystości rozpoczną się od wyprowadzenia trumien ze szczątkami bohaterów z Pałacu Wielkich Książąt Litewskich do bazyliki archikatedralnej św. Stanisława i św. Władysława. W południe czasu wileńskiego rozpocznie się Msza święta pod przewodnictwem abp. Gintarasa Grušasa, koncelebrowana przez biskupów i kapelanów wojskowych z Litwy, Polski i Białorusi.

Po jej zakończeniu przewidziano wystąpienia prezydentów Gitanasa Nausëdy i Andrzeja Dudy. Następnie procesja pogrzebowa uda się w kierunku cmentarza na Starej Rossie, po drodze mijając Ostrą Bramę.

Powstańcy spoczną w kaplicy grobowej cmentarza na Starej Rossie. Tam odbędzie się ich ostatnie pożegnanie. Uroczystość zakończy się oddaniem salwy honorowej na cześć powstańców styczniowych oraz wszystkich, którzy oddali życie walcząc o wolność.

W styczniu 2017 r. podczas prac porządkowych na zboczu wileńskiej Góry Zamkowej (Gedymina) odnaleziono ludzkie szczątki. Badania archeologiczne wykazały, że należą one do straconych przez Rosjan na wileńskim placu Łukiskim powstańców styczniowych. Egzekucji z rozkazu generał-gubernatora Michaiła Murawjowa dokonywano od czerwca 1863 do marca 1864 r.

Powieszonych bądź rozstrzelanych powstańców carscy żołnierze chowali potajemnie na zboczu Góry Zamkowej. Wśród 20 odnalezionych ciał zidentyfikowano m.in. szczątki przywódców powstania na ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego Zygmunta Sierakowskiego i Wincentego Konstantego Kalinowskiego.

Źródło: Komunikat Sejmu (PAP)