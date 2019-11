Kapłan NISZCZY 500+! „Inwestujemy w państwo a nie rodzinę. To błędna ideologia prowadząca do demograficznej zapaści”

Ksiądz werbista Jacek Gniadek skomentował artykuł o państwu Radford z Wielkiej Brytanii, którzy mają ponad 20 (sic!) dzieci. Zwrócił uwagę, co pominięto w informacji przełożonej na język polski, która jest istotą tego, czemu rodzina może sobie pozwolić na wielodzietność. Komuchom z pewnością ten wpis się nie spodoba.

– Rodzina Radfordów nie pobiera zasiłków i utrzymuje swoje finanse dzięki dobrze prosperującej rodzinnej piekarni. Niemożliwe jest możliwe. O piekarni nie ma w tym polskim tekście, ale to rodzinna firma daje im takie możliwości – napisał na Facebooku ks. Jacek Gniadek SVD.

– Radfordowie pokazują, że własność prywatna jest gwarantem ludzkiej wolności i godności. Jest gwarantem bezpieczeństwa rodziny i daje człowiekowi konieczną przestrzeń do samorozwoju w oparci o własny system wartości – podkreśla ksiądz werbista.

– Problem demograficzny w Europie jest pochodną obowiązkowych i państwowych systemów ubezpieczeń społecznych. Zamiast inwestować w rodzinę, inwestujemy w państwo, ponieważ od państwa zależy nasza przyszła emerytura – wyjaśnia kapłan i podkreśla, że „nikt nam tego nie narzuca”, ponieważ „sami tak decydujemy przy urnie wyborczej”.

– Jest to błędna ideologia, która prowadzi do demograficznej zapaści. Rozwiązywanie tego problemu przy pomocy programu 500+ jest tylko dolewaniem oliwy do ognia – podsumował ks. Jacek Gniadek SVD.