Mieszkowski z Lewicy aplikuje marszałek Gosiewskiej nieodpowiednią końcówkę. Dziambor i Berkowicz komentują: To rażąca DYSKRYMINACJA!

Krzysztof Mieszkowski z Lewicy uparcie nazywał marszałek Małgorzatę Gosiewską „marszałkinią”, chociaż sama zainteresowana sobie tego nie życzyła. Sprawę skomentowali posłowie Konfederacji, Konrad Berkowicz i Artur Dziambor.

Lewicowi politycy w mediach wciąż utrzymują, że skoro ich działaczki chcą być nazywane „posłankami”, „gościniami” i „marszałkiniami”, to powinny być. W drugą stronę ta wolność wyboru jednak najwyraźniej nie działa.

– Pani Marszałkini…

– Marszałek!

– Pani Marszałkini…

– Nie życzę sobie. Mówi się Pani Marszałek.

Mniej więcej taki dialog wywiązał się pomiędzy marszałek Gosiewską z PiS, a posłem Mieszkowskim z Lewicy.

Sprawę skomentowali na Twitterze posłowie Konfederacji.

„Mieszkowski z Lewicy, mimo próśb pani Marszałek @MMGosiewska uparcie zwraca się do pani marszałek per „marszałkini”. Panie pośle – proszę uszanować tożsamość płciową deklarowaną przez bliźniego. Upieranie się przy swojej percepcji to rażąca dyskryminacja!” – napisał Konrad Berkowicz.

„Pani Marszałek Gosiewska już kolejny dzień dzielnie broni języka polskiego 👏👏👏 przed lewicowym joblem ostatnich miesięcy, w tej dyskusji serwowanym przez Mieszkowskiego” – pochwalił Gosiewską Artur Dziambor.

