Skandal! Były arabski minister powiedział wprost: „Popieraliśmy Hitlera, ponieważ nienawidził Żydów” [VIDEO]

W Jordańskiej telewizji doszło do kontrowersyjnego wywiadu z byłym ministrem zdrowia tego kraju dr Zaidem Hamzehem, który jak twierdzi gloryfikował Adolfa Hitlera z dość szokującego powodu. – Popieraliśmy Hitlera, ponieważ nienawidził Żydów – stwierdził na wizji.

W pewnym momencie jordański dziennikarz zapytał byłego ministra zdrowia: Czy pamięta pan II Wojnę Światową?

– Oczywiście. Miałem dokładnie dziewięć lat… – odparł polityk.

Następnie padło dość dziwne dla Europejczyka pytanie: Czy popierał pan Hitlera, jak wszyscy Arabowie?

– Tak. Pierwsza demonstracja, w jakiej uczestniczyłem. Zabrali nas z czwartej klasy. Miałem dokładnie dziewięć lat. Zapytałem „Za czym jest ta demonstracja?”.

– Hasłem było: „Precz z X, ale niech żyje Abu Ali!” Abu Ali odnosiło się do Hitlera, ale nie wiedzieliśmy tego. Nie powiedzieli nam. Wyszliśmy na ulice, żeby poprzeć go, kiedy rewolucja Raszida Ali Al-Gailaniego wybuchła w Iraku – odpowiedział.

Następnie padł dość ciekawy zwrot.

– Popieraliśmy rewolucję i oczywiście, popieraliśmy Hitlera, ponieważ nienawidził Żydów, a my jesteśmy wściekli na Żydów od tamtych dni – stwierdził były minister Jordanii.

Dalej dziennikarz sugeruje, że narody muzułmańskie z natury kochają dyktatorów i rządy silnej ręki. Jak twierdzi, że „Arabowie kochają ludzi, którzy zabijają i masakrują. Uważamy to za oznakę męskości”.

– Niestety, wielu ludzi to robi, ale nie powinniśmy generalizować. Ale jeśli chodzi o dyktatorów, ma pan rację. Chwalimy dyktatora i chcemy, żeby wrócił. Chcemy, żeby przybył jadąc na białym koniu i wyzwolił kraj, podczas gdy ludzie drzemią albo przyglądają się z boku. – powiedział dr Zaidem Hamzehe.

Poniżej nagranie.

Former #Jordan Health Minister Dr. Zaid Hamzeh

Q: Did you support Hitler like all the Arabs?

A: Yes!

Watch him explain….

If you support Palestine, THIS is what you support! pic.twitter.com/jJ4OpYL1ih

— JerusalemWarrior (@JerusalemVow) November 13, 2019