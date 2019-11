NASZ NEWS. Nowy rzecznik partii KORWiN. Kto zastąpił Grabarczyka?

Zmiany w partii KORWiN! Tomasz Grabarczyk przestał być rzecznikiem partii Janusza Korwin-Mikkego. Zastąpił go inny działacz partii.



Rzecznikiem prasowym partii KORWiN został Karol Wilkosz. Zastąpił na tym stanowisku Tomasza Grabarczyka.

– Chciałem ogłosić, że zostałem mianowany na Rzecznika Prasowego Partii KORWiN. Uważam to za wielki zaszczyt i okazję do udowodnienia, że był to wybór właściwy – napisał na Twitterze Wilkosz.

Dodał także podziękowanie dla poprzedniego rzecznika, Tomasza Grabarczyka „za jego ciężką i owocną pracę”.

Tomasz Grabarczyk pozostaje natomiast rzecznikiem prasowym partii Konfederacja, która skupia Ruch Narodowy, partię KORWiN oraz mniejsze ruchy, które łączą szeroko rozumiane prawicowe wartości.