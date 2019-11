ABW tłumaczy się ze skandalu z zatrzymaniem oficerów CBŚ. „Funkcjonariusze nie eksponowali broni”

RMF FM opisało kulisy zatrzymania przez Agencje Bezpieczeństwa Wewnętrznego naczelnika rzeszowskiej delegatury Centralnego Biuro Śledczego Policji. Teraz ABW tłumaczy się z zarzutów.

Według RMF, które ujawniło akcję ABW, funkcjonariusze w trakcie zatrzymania uszkodzili samochód i trzymali pod bronią oficerów CBŚ, mimo, że jedynie ich szef był osobą podejrzaną.

Całe zajście miało miejsce ok. godziny 5:00, gdy funkcjonariusze CBŚ wsiadali do auta, aby udać się do Warszawy na uroczystości wręczenia odznaczeń. To zaalarmowało czekające nieopodal ABW, które nie wiedząc gdzie udają się funkcjonariusze CBŚ, rozpoczęło przyspieszoną akcję (zatrzymanie planowano na 6:00).

Zajście zostało skrytykowane przez ekspertów od bezpieczeństwa z kilku powodów. M.in. za brak komunikacji między służbami podległemu temu samemu ministrowi – Mariuszowi Kamińskiemu. Niektórzy wskazywali, że mogło dojść do strzelaniny.

– Nie ma i nigdy nie będzie zgody na takie traktowanie wzorowych oficerów – kometował Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. – Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego układa się bardzo dobrze, wzorowo i nie chcielibyśmy, by była plama na tych stosunkach – dodał.

Początkowo ABW i rzecznik nadzorującego je ministra nie chcieli sytuacji komentować. Teraz wydali jednak oświadczenie.

ABW przekonuje w nim, że jedyną obezwładnioną osobą był J. i nie jest prawdą, jakoby pozostali funkcjonariusze CBŚP zostali zatrzymani. ABW zapewnia, że agenci nie stosowali siłę wobec oficerów lub środki przymusu bezpośredniego.

– Z uwagi na to, że poniedziałkowa akcja miała skoordynowany czasowo zasięg, decyzja ta była konieczna ze względów taktycznych – tłumaczy Agencja, dodając, że akcja trwała ok. 20 minut, samochód nie został uszkodzony, oficerowie ABW nie eksponował też broni, a funkcjonariusze CBŚ nie sprzeciwiali się poleceniom.

Źródło: Gazeta.pl