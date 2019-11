Ale awantura! W ruch poszły pięści. W rosyjskiej TV doszło do karczemnej bijatyki politycznych ekspertów na wizji [VIDEO]

Takie rzeczy tylko w Rosji. Podczas popularnego w tym kraju programu „Kto protiw” doszło do karczemnej awantury na wizji. Eksperci rzucili się na siebie jak zawodowi bokserzy! Jeden z ekspertów wylądował na ziemi.

Walka na żywo odbyła się podczas popularnego talk-show „Kto protiw” w telewizji Rosja 1. Z założenia program ma być kulturalną dyskusją ekspertów, tym razem było zupełnie inaczej.

Rozmawiano na temat stosunków amerykańsko-ukraińskich, jednak atmosfera byłą tak napięta, że eksperci Greg Weiner stojący po stronie USA i Wasyl Wakarow będący za Ukrainą, w pewnym momencie rzucili się na siebie z pięściami.

W programie do furii, doprowadziło ukraińskiego prawnika Wasyla Wakarowa twierdzenie, że USA jest szkodnikiem dla Ukrainy i nie mógł on zaakceptować krytyki byłego prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki.

Po ataku na byłego prezydenta Ukrainy doszło do awantury. Ukrainiec wpierw oblał przeciwnika wodą ze szklanki, a później rzucił rywalem o ścianę. Do akcji musiała wejść ochrona programu. Zresztą zobaczcie to sami!

Василь отправил Грэга в нокаут… pic.twitter.com/bfkB9tAccB — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) November 20, 2019

Źródło: Rosja 1