Antoni Macierewicz bezlitosny dla Konfederacji i jej zwolenników. „Politycy tej formacji zagrażają Polsce”

Nowy marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz musi bardzo obawiać się Konfederacji. Swojego czasu jako szef ministerstwa obrony narodowej miał dbać o obronność kraju, teraz widać przypadła mu rola obrony PiS-u przed nową siłą w polskiej polityce. W środę na antenie telewizji republika nie szczędził gorzkich słów pod adresem polityków jedynej partii prawicowej w parlamencie.

Mimo, że w trakcie kampanii wyborczej Macierewicz pozostawał w cieniu to teraz wznowił swoją aktywność w mediach. W programie „Pilnuj Polski” emitowanym przez telewizję Republika bez ogródek powiedział co sądzi o Konfederacji i jej zwolennikach. Według charyzmatycznego polityka PiS, nowa partia działa na szkodę Polski. Przy tej okazji zwrócił się do jej zwolenników.

– Apeluje do wszystkich zwolenników Konfederacji, aby mieli świadomość, jak olbrzymią szkodę czynią politycy tej formacji atakując bezpieczeństwo militarne Polski. Reszta programu biorąc pod uwagę tę kwestię jest fikcją – ocenił Macierewicz.