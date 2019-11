Bagdad płonie. Już ponad 300 ofiar śmiertelnych protestów w Iraku [FOTO/VIDEO]

8 osób zginęło, a 90 odniosło rany podczas czwartkowych akcji protestacyjnych, jakie z nową mocą wybuchły w Bagdadzie – podały władze Iraku. Ponadto, w starciach z demonstrantami zginął 1 policjant, a 6 funkcjonariuszy jest rannych – zaznaczono w komunikacie.

Policjanci zostali poszkodowani, gdy doszło do wybuchu fugasa (IED) w północno-wschodniej części Bagdadu.

Jak podają agencje, irackie siły bezpieczeństwa użyły w czwartek ostrej amunicji i granatów z gazem łzawiącym, by rozproszyć manifestantów. Jedna osoba została zastrzelona w trakcie wypierania demonstrantów z mostu Ahrar, a druga zginęła na następnym z biegiem Tygrysu moście Sinak – trafiona w głowę granatem hukowym wystrzelonym przez policję w kierunku manifestantów. Wieczorem przy tym samym moście życie straciła jeszcze jedna osoba.

بعدستي أول أمس في بغداد: أمهات المتظاهرين يقمن بزيارتهم فى الساتر الأخير بجسر الأحرار، مقابل قوات الشغب.. وكلّ منهم يهتف للآخر.. ❤️✌️ pic.twitter.com/XVCiBWkzpd — Faris Harram (@FarisHarram) November 21, 2019

Dwóch demonstrantów zginęło w nocy ze środy na czwartek na mostach prowadzących do pilnie strzeżonej rządowo-dyplomatycznej Zielonej Strefy na zachodnim brzegu rzeki Tygrys, a trzy kolejne osoby zmarły kilka godzin później w szpitalu.

Od tygodni protestujący próbują sforsować mosty Ahrar i Sinak oraz położony poniżej nich sąsiedni most Dżumhurija.

Od początku października w Iraku trwają społeczne wywołane brakiem miejsc pracy oraz nieregularnymi dostawami prądu i wody pitnej. Polityków i władze obwinia się o chroniczną korupcję, która oddala perspektywę odbudowy kraju po latach konfliktów religijnych i niszczycielskiej wojnie, w której pokonano Państwo Islamskie.

Mimo wielkich rezerw ropy naftowej wiele osób w Iraku żyje w biedzie, z ograniczonym dostępem do czystej wody, elektryczności, opieki zdrowotnej czy edukacji. Wielu uważa elity polityczne za podporządkowane głównym sojusznikom Bagdadu – Stanom Zjednoczonym i Iranowi, wykorzystujących instrumentalnie Bagdad w walce o wpływy w regionie.

Protestujący wzywają do obalenia rządu i odstąpienia od systemu kwot, który zapewnia głównym siłom religijnym i politycznym udział w rządach. Nie mogąc zmienić systemu na drodze parlamentarnej, protestujący uciekają się do strajków, blokad dróg, portów i instalacji naftowych oraz do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.

W trwających od kilku tygodni zamieszkach życie straciło co najmniej 320 osób.

Źródło: PAP