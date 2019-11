Czy będzie kolejny strajk nauczycieli? Sławomir Broniarz ponownie został prezesem ZNP

Sławomir Broniarz – dotychczasowy prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – został ponownie szefem ZNP – tak zdecydowali w czwartkowych wyborach uczestnicy 42. Krajowego Zjazdu Delegatów ZNP. Będzie to jego szósta kadencja i potrwa do 2024 r.

Jak poinformowała PAP rzecznik prasowa ZNP Magdalena Kaszulanis, głosowało 184 delegatów na zjazd. Na Broniarza głos oddało 137 delegatów. Jego kontrkandydatem był prezes Okręgu Podlaskiego ZNP Andrzej Gryguć. Głosowało na niego 42 delegatów. Pięcioro delegatów wstrzymało się od głosu. Głosowanie było tajne.

Sławomir Broniarz ma 61 lat. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, a także podyplomowych studiów z historii oraz marketingu i zarządzenia. Uczył w szkole historii, był dyrektorem szkoły podstawowej, następnie zespołu szkół zawodowych. Był prezesem gminnego oddziału ZNP, później okręgu wojewódzkiego związku. W latach 1994-1998 wiceprezes ZNP, od 1998 r. sprawuje funkcję prezesa.

– Chcemy, by w szkole pracowali nauczyciele, którzy mają czas dla uczniów i są otwarci na ich potrzeby, by mieli czas na pogłębienie kontaktu z uczniem. Chcemy, by oni byli wolni od trosk materialnych i z pracy czerpali satysfakcję, nie tylko moralną. Chcemy, by nie musieli realizować wszystkich, nie zawsze potrzebnych, kolejnych i kolejnych biurokratycznych zarządzeń ministra edukacji czy Sejmu. Czyli chcemy, żeby szkoła była taką, o jakiej marzy każdy z nas dla swojego dziecka, wnuka czy dla siebie, jako miejscu pracy. O takiej szkole chciałbym mówić na zjeździe – mówił Broniarz w tym tygodniu w wywiadzie dla PAP.

Zwrócił w nim uwagę, że z badań międzynarodowych i statystyk wynika, że polska edukacja należy do najlepszych, a jednocześnie najtańszych, jeśli chodzi o wynagrodzenia nauczycieli, w Europie.

– Utrzymujące się niskie wynagrodzenie niesie konsekwencje, nauczyciele odchodzą z zawodu. Jeszcze kilka lat temu niewyobrażalne było, że może w szkołach i przedszkolach brakować nauczycieli, a bardzo duża grupa nauczycieli będzie pracować na półtora etatu, by zajęcia odbywały się normalnie – wskazał.

Dlatego według niego trzeba przekonać społeczeństwo, że warto inwestować w edukację, pokazać, że edukacja to nie tylko koszt, ale przede wszystkim inwestycja w przyszłość, że jest kołem zamachowym gospodarki.

– Musimy pokazać, jak ważna jest edukacja dla polityki społecznej, że dobra edukacja chroni przed negatywnymi zjawiskami społecznymi, ksenofobią, rasizmem, a zasady, według których działa demokracja powinny być przekazywane dzieciom już od przedszkola. Aby edukacja, szkoła dobrze pełniły te wszystkie role, których oczekujemy, powinniśmy powszechnie zdawać sobie sprawę, że wszystko to, co jest ważne, dobre dla dziecka, kosztuje, a na edukacji nie można oszczędzać – podkreślił Broniarz.

– Chcemy o tym wszystkim rozmawiać z posłami i senatorami. Nowa kadencja władz związku zbiega się z nową kadencją parlamentu, dlatego chcemy w najbliższym czasie spotkać się ze wszystkimi klubami parlamentarnymi bez względu na ich stosunek do ZNP. Będziemy zabiegać o takie spotkania – zapowiedział.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest najstarszym i najliczniejszym związkiem zawodowym działającym w oświacie. Zrzesza ponad 200 tys. osób – pracowników oświaty i wychowania.

Swoimi korzeniami ZNP sięga organizacji nauczycielskich utworzonych pod zaborami, w tym powstałego 1 października 1905 r. w Pilaszkowie koło Łowicza Związku Nauczycieli Ludowych. W tym samym roku powstało też Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. W latach późniejszych organizacje te łączą się, ewoluują, jednocześnie powstają kolejne. W lipcu 1930 r. dochodzi do połączenia wszystkich organizacji nauczycielskich, które tworzą jednolity związek pod nazwą Związek Nauczycielstwa Polskiego.

W latach okupacji ZNP działał w konspiracji jako Tajna Organizacja Nauczycielska, organizując tajne nauczanie na wszystkich szczeblach kształcenia. Jawną działalność wznowił w 1945 r. Zawieszony w okresie stanu wojennego wznowił działalność w 1983 r. Od 1984 r. jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jest także członkiem m.in. światowej federacji związków nauczycieli – Międzynarodówki Edukacyjnej (EI) i Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki (ETUCE).

Źródło: PAP