Ekoterroryści znów atakują! Fanatyczka chciała w kościele zabić kobietę, bo ta miała skórzane buty!

Ekoterroryści znów atakują. W USA eko-wariatka dźgnęła nożem kobietę w kościele, bo ta według niej nosiła futrzane buty.

Jak podaje BBC News, policja w Ohio zatrzymała Meredith Lowell, po tym, jak ta zaatakowała kobietę nożem w kościele.

Policja podała, że ​​ofiarą eko-wariatki w kościele jest kobieta, która na co dzień opiekuje się dziećmi chodzącymi na zajęcia w kościelnym chórze.

Lewicowa ekoterrorystka miła zadać 3 ciosy nożem, dwa w okolicach ramion i jedno w brzuch kobiety. Policja z Cleveland Heights powiedziała, że atak miał miejsce około 17:20 czasu lokalnego w środę w Fairmount Presbyterian Church.

Pełna nienawiści do drugiego człowieka Meredith Lowell ma mieszkać w pobliżu, ale jak twierdzą księża nie należy ona do osób związanych z lokalnym kościołem. Więc ta ekowariatka przyszła za swoją ofiarą do kościoła by zabić.

Co więcej okazuje się, że buty, które ofiara nosiła w środę, były w rzeczywistości sztucznym futerkiem, a nie prawdziwym produktem zwierzęcym!

Annette Mecklenburg, szef policji w Cleveland Heights, chwaliła miejscową społeczność za obywatelską interwencję.

– Przyszli z pomocą ofierze ataku, narażając się na ryzyko, byli w stanie rozbroić i powstrzymać panią Lowell, dopóki policja przybyła na miejsce – powiedziała.

Lowell została oskarżona o próbę zabójstwa i napadu, ma być sądzona w przyszły poniedziałek.

Okazało się, że ta chora z nienawiści kobieta, już wcześniej została aresztowana za podobne przestępstwo. W 2012 r. została oskarżona o próbę zatrudnienia zabójcy w celu zabicia kobiety co nosiła futra. Lewactwo potrafi zatruć umysłu wielu osób..

