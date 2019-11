Jest prognoza pogody na zimę 2019/2020. Kiedy do Polski dotrze mróz? [GRAFIKA]

Grudzień z temperaturą powyżej normy dla zimy, styczeń i luty zimniejszy, marzec w normie dla nadchodzącej wiosny – tak wygląda prognoza specjalistów z Pracowni Prognoz Długoterminowych IMGW-PIB.

Norma dla średniej temperatury powietrza w Polsce w grudniu to przedział od -2°C do 2°C. Z prognoz IMGW-PIB wynika, że na przeważającym obszarze Polski temperatura w grudniu tego roku będzie powyżej normy.

Grudzień 2019

Na Suwalszczyźnie, w pasie centralnym od Wielkopolski po Mazowsze, a także na Podkarpaciu prawdopodobieństwo cieplejszego niż zwykle grudnia jest bardzo wysokie i wynosi ponad 80%.

Średnia temperatura dobowa w normie lub nieco poniżej normy prognozowana jest dla okolic Szczecina, południowej Lubelszczyzny, dla Dolnego i Górnego Śląska oraz Warmii.

Opady w grudniu, zarówno ich miesięczna suma jak i liczba dni opadowych, na przeważającym obszarze powinna być w normie lub powyżej normy, a to oznacza miejscami ponad 20 dni z opadem, głównie na północy i wschodzie kraju.

Styczeń 2019

Norma dla średniej temperatury dobowej w styczniu to -4°C do 0°C na wschodzie kraju i -3°C do 2°C na zachodzie oraz w centrum.

Według wyliczeń IMGW-PIB, w styczniu należy spodziewać się średniej temperatury dobowej poniżej normy. Największe prawdopodobieństwo (powyżej 80%) zimniejszego niż zwykle stycznia wyliczono dla północno-wschodniej części kraju oraz krańców południowych. Jedynie miejscami w Wielkopolsce temperatura w styczniu może być w okolicach normy.

Luty 2020

Średnia dobowa temperatura powietrza w lutym z wielu lat mieści się w przedziale od -3°C do 2°C. Według prognoz, w 2020 r. w południowej części kraju luty będzie chłodniejszy. Powyżej normy może być jedynie na Pomorzu Wschodnim, Warmii i Podlasiu.

Luty na przeważającym obszarze kraju będzie mokry, jedynie na Pomorzu Wschodnim oraz Warmii opadów może być mniej niż przewiduje norma dla tego miesiąca. Największej liczby dni z opadami możemy spodziewać się na wschodzie kraju.

Marzec 2020

Dla Polski w marcu średnia dobowa temperatura powietrza zawiera się w przedziale od 1°C do 5°C, przy czym nieco niższa jest dla Kaszub i północno-wschodniej Polski: od 0°C do 3°C.

Według prognozy IMGW-PIB, w większej części kraju średnia temperatura powietrza w marcu 2020 r. będzie w normie, a prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest bardzo wysokie i dla dużego obszaru wynosi ponad 80%. Cieplej niż zwykle może być na

Lubelszczyźnie, Pomorzu Wschodnim oraz Warmii.

W marcu na zachodzie kraju liczba dni z opadem powinna być w normie, czyli padać może przez 12-18 dni. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że na wschodzie liczba dni z opadami będzie mieścić się w klasie „powyżej normy”, co oznacza powyżej 16 dni deszczowych.

Źródło: pogodynka.pl