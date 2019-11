Konfederacja UJAWNIA katastrofalne nieudacznictwo PiS. „Ten system zbankrutował. Nowe neobolszewickie państwo” [VIDEO]

Politycy Konfederacji, Grzegorz Braun, Robert Winnicki i Krzysztof Tołwiński, zwołali konferencję sejmową ws. „odtworzenia Ministerstwa Skarbu”. 3 lata temu PiS rozparcelował rzeczone ministerstwo na mniejsze podmioty. Konfederaci ujawniają, że zakończyło się to katastrofą.

Przy okazji Grzegorz Braun skomentował aktualną aferę PiS, czyli powtórzenie nocnego głosowania ws. kandydatów do KRS. Gdy głosowanie zaczęło iść nie po myśli polityków partii rządzącej, to je zwyczajnie anulowano i powtórzono.

– To już nawet nie fasada [demokracji]. To tynk odpadający od fasady – tak Grzegorz Braun skomentował, prawdopodobnie nielegalne, powtórzenie głosowania ws. kandydatów do KRS.

– Główny temat dzisiejszej konferencji to rekonstrukcja Ministerstwa Skarbu […] „zintegrowanego systemu dostępu do koryta” w wykonaniu obecnej władzy – powiedział Braun.

Chodzi o to, że 3 lata temu PiS zlikwidował Ministerstwo Skarbu i zastąpił je mniejszymi podmiotami. Dziś rzeczone ministerstwo jest reaktywowane, choć PiS dla niepoznaki zmienił jego nazwę.

– Mamy do czynienia dzisiaj, po powołaniu nowego rządu, z takim déjà vu, w wykonaniu obecnego rządu. […] Po 3 latach jest powrót do odtworzenia Ministerstwa Skarbu. Oczywiście pod zmienioną nazwą, żeby się do końca nie przyznać i opinię publiczną wprowadzać w błąd jest to Ministerstwo Aktywów Narodowych – powiedział ekspert Konfederacji, Krzysztof Tołwiński.

Na przykładzie spółek rolniczych polityk przedstawił ogrom katastrofy, jaką PiS ściągnął na Skarb Państwa.

– Jak aktywa mają się pod zarządami PiS […] można sprawdzić. […] Na 40 spółek, pod zarządem pana ministra rolnictwa, wszystkie mają wyniku ujemne. […] W sztandarowych spółkach spadły jednocześnie przychody i zyski […] Czyli ten system rozproszony przez PiS zbankrutował – powiedział Tołwiński.

Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie zamierza wprost przyznać się do błędu, i niczym w „neobolszewickim państwie” maskuje swoje działania.

– Dzisiaj PiS próbuje tym swoim manewrem zakamuflować tą swoją nieudaczność – stwierdził ekspert.

Tołwiński dodał, że w spółkach Skarbu Państwa, nie zarządzają menedżerowie, tylko nominaci partyjni i politycy, którzy nie znają się na prowadzeniu biznesu.

Temat podjęty przez konfederatów jest bulwersujący, lecz niestety niezbyt nośny, a wyborcy w Polsce nie interesują się naprawdę ważnymi machlojkami politycznymi, i wolą podniecać się skandalami, które są zasłoną dymną. Mimo wszystko Konfederacja postanowiła poinformować opinię publiczną o tym skandalu i podjąć tematykę, która jest naprawdę ważna.