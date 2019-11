Łukaszenka nie będzie zadowolony. PRAWDZIWE flagi Białorusi powiewały na pogrzebie Powstańców Styczniowych [VIDEO]

W piątek pochowano, odnalezione po osunięciu się Góry Giedymina, szczątki Powstańców Styczniowych. Uroczystości odbyły się z udziałem prezydentów Polski i Litwy oraz setek Polaków, Litwinów i Białorusinów. Ci ostatni przynieśli na pogrzeb biało-czerwono-białe flagi.

Obecnie są one używane przez białoruskich opozycjonistów. Jakie jest historyczne znaczenie tych barw? „Bieł-czyrwona-bieły ściah” to flagi, których Rusini używali już w Bitwie Pod Grunwaldem.

Ta historyczna flaga Białorusi przyjęta została w 1918 roku przez władze Białoruskiej Republiki Ludowej. Białoruscy nacjonaliści zaczęli się nią posługiwać w lutym 1917 roku, czyli przeszło sto lat temu.

Duża część społeczeństwa białoruskiego chce powrotu do tych barw. Flaga ta, wraz z godłem „Pogonią”, które też nie jest używane przez obecny reżim białoruski, nawiązuje do długiej historii tej części Rusi, która należała do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Obecna flaga naszych wschodnich sąsiadów jest wariacją na temat barw ZSRR-owskiej Republiki Białorusi, a jej współautorem jest obecny prezydent Aleksander Łukaszenko. Również obecny herb państwowy nawiązuje do czasów komunizmu.