„Państwo według Pisowca”. Wolnościowy bloger wyjaśnia, jak wzrost akcyzy odbije się na wszystkich

Wolnościowy bloger Obywatel D.C. w najnowszym wpisie odniósł się do podniesienia akcyzy i wyjaśnił, że podwyżkę odczują wszyscy, nie tylko palący i pijący. Zaznacza też, że „koalicja socjalistycznych degeneratów PiS-SLD-RAZEM staje się faktem”

„PiS po przegłosowaniu jednego komucha na wicemarszałka, drugiego komucha do TK i aborcjonistki na szefową komisji rodziny wziął się za kieszenie Polaków. Najpierw próbował z likwidacją limitu 30-krotności ZUS aby ogolić klasę średnią i specjalistów z kasy ale na razie zastopował i kombinuje” – napisał na Facebooku Obywatel D.C.

„Ale z podatkami pośrednimi już pojechał i przegłosowano wzrost akcyzy o 10% na wyroby tytoniowe i alkoholowe.

Według wyliczeń – wódeczka będzie droższa o 1,40 zł, piwko o 7 groszy, a fajki o 1,10 zł. „Nie piję, nie palę, to nie zapłacę” – niejeden głupiutki pisowski pelikan tak powiedział. ZAPŁACĄ WSZYSCY!” – zaznacza bloger.

„Alkohol i papierosy to towary o nieelastycznym popycie, konsumenci nie reagują za bardzo na zmiany cen (bo uzależnienie, lub picie okazjonalne – na urodziny czy święta i tak kupują) stąd spodziewajmy się wzrostu cen usług i inflacji bo np. majster na budowie zawoła więcej jak mu na szluga i piwo braknie” – tłumaczy.

„Pan Antoni, który remontuje kuchnię, pali codziennie paczkę fajek i pije kilka piwek, pod koniec miesiąca zauważy, że ma w portfelu o 50 zł mniej i co zrobi? Oczywiście” – zawoła więcej za swoje usługi” – czytamy we wpisie.

„Tak właśnie PiS wydymał wszystkich, wmawiając, że chodzi o walkę z nałogami. Chodzi tylko i wyłącznie o nabicie kasy” – zaznacza Obywatel D.C.

Przypomniał też, że „oprócz akcyzy potwierdzono, że od odszkodowania należy zapłacić podatek dochodowy, czyli przezorny ubezpieczony połamany człowiek musi się rozliczyć z fiskusem”.

„Państwo do odbytu nadchodzi – tym bardziej, że koalicja socjalistycznych degeneratów PiS-SLD-RAZEM staje się faktem. A jakby im jakieś głosowanie nie poszło – to przerwą i od nowa. I co pisowcy – dumni z siebie jesteście?” – podsumował.