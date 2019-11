Skandal w RPA! Firma ubezpieczeniowa nie chciała wypłacić zasiłku, więc rodzina zmarłego przyniosła im… trupa [VIDEO]

Bliscy zmarłych na całym świecie jednakowo przeżywają utratę członków swoich rodzin. Wszędzie też pojawiają się problemy związane z pochówkiem. Pewna rodzina z Republiki Południowej Afryki nie mogła uzyskać należnego zasiłku od firmy ubezpieczeniowej, więc zdecydowała się na bardzo radykalny krok.

Historia ta wydaje się absolutnie nieprawdopodobna, jednakże wydarzyła się naprawdę, co potwierdza przedstawiciel firmy ubezpieczeniowej Old Mutual. Ubezpieczyciel ten odmówił wypłaty zasiłku pogrzebowego rodzinie zmarłego z prowincji KwaZulu-Natal.

Przedstawiciele firmy mieli poważne wątpliwości czy osoba, której dotyczyła sprawa, faktycznie nie żyje. Ostatecznie rodzina zdecydowała się podjąć niezwykle radykalne kroki i przyniosła w worku zwłoki do siedziby firmy.

Film z tego zdarzenia trafił do internetu. Po publikacji w sieci zawrzało. Internauci nie zostawili suchej nitki na działaniach Old Mutual.

Jak donosi serwis Independent Online, dopiero po tym, jak pracownicy firmy ubezpieczeniowej zobaczyli zwłoki, zdecydowali się wypłacić zasiłek. Co więcej, jej przedstawiciele pozostają w kontakcie z rodziną zmarłego i wyrażają współczucie z powodu zaistniałej sytuacji.

[EXPOSE OLD MUTUAL] Family bring their dead family member after @OldMutualSA refused to pay their policy benefit. Old Mutual’s arrogance is stinking now. What a shame! May the soul of the poor person Rest In Peace. Plz Retweet. pic.twitter.com/Gk2QFQWkoM

— White Man Confession (@ConfessionWhite) November 19, 2019