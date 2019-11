Skandal w Sejmie podczas wybierania członków KRS! Powtórzono głosowanie. „Trzeba to anulować, bo my przegramy” [VIDEO]

Parlament wybierał w czwartkową noc posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego do Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie odbywało się w atmosferze skandalu. Gdy w PiS-ie zauważono, że kandydaci tej partii przegrywają, to powtórzono głosowanie.

Do Sejmu wróciły nocne głosowania. PiS zgłosił do KRS posłów: Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego oraz Kazimierza Smolińskiego. Finalnie zostali oni wybrani (wszyscy trzej po 233 głosy). Odpowiedniej liczby głosów nie uzyskały Kamila Gasiuk-Pihowicz (199 głosy) i Joanna Senyszyn (196 głosów).

Prawdopodobnie doszło jednak do manipulacji, a może nawet do oszustwa. Nowi członkowie KRS zostali bowiem wybrani podczas drugiego głosowania. Pierwsze anulowano – możliwe, że złamano przy tym zarówno zasady Sejmu, jak i pewne demokratyczne standardy.

Do marszałek Witek podeszła poseł z PiS mówiąc, że „jest problem”.

– Trzeba to anulować, bo my przegramy – powiedziała pisowska parlamentarzystka do marszałek Witek.

"Trzeba to anulować, bo my przegramy" – mówi posłanka PiS do marszałek Witek. Nagrało się. Wstyd, że trzeba głosować do skutku, bo posłowie PiS nie potrafią obsłużyć maszynek do głosowania. pic.twitter.com/8g6M5Ktbfo — Patryk Wachowiec (@PatrykWachowiec) November 21, 2019

Prawdopodobnie, pomimo ważnego głosowania, na sali była albo niewystarczająca ilość posłów PiS [do przegłosowania ich kandydatów], albo nowi posłowie partii rządzącej nie potrafili poprawnie zagłosować. Możliwe, że większość zdobyli kandydaci opozycji.

– Jest prośba posłów PO, że nie działa [system do głosowania] – powiedziała marszałek Witek do mikrofonu, sugerując, że nie da się podliczyć niekorzystnego dla PiS wyniku.

Siedzący obok niej członek Kancelarii powiedział, że „to musi być wniosek [o reasumpcję], to nie można tak”, insynuując, że łamany jest regulamin Sejmu.

– Wszyscy posłowie zagłosowali, ci, którzy są na sali, wszyscy oddali głos – zaznaczył.

Witek ogłosiła, że „zgodnie z decyzją marszałka, głosowanie anulowano”.

Na sali słychać było okrzyki „Skandal!”. Kilku posłów zaczęło skandować „Wyniki”. Mimo to głosowanie i tak powtórzono.

– Ponieważ był wniosek o reasumpcję tamtego głosowania ogłoszę krótką przerwę i zwołam konwent seniorów – powiedziała marszałek po ogłoszeniu wyników.

Posłowie opozycji domagali się kolejnego powtórzenia głosowania, jednak Witek oświadczyła, że wobec wyczerpania porządku dziennego obrad zakończyło się posiedzenie Sejmu.

