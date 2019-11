Szajka Cyganów rozbita. Policja zatrzymała sześć osób. Okradali babcie podszywając się pod wnuczków i prokuratorów

Policjanci z Szamotuł w woj. Wielkopolskim zatrzymali sześcioro Cyganów podejrzewanych o okradanie starszych osób. Są w wieku 15-21 lat. Znaleziono przy nich 82 tys. zł, tysiąc euro i tyle samo dolarów, biżuterię, marihuanę i atrapę broni palnej.

Grupę zaczęto rozpracowywać kilka miesięcy temu. 80-letnia mieszkanka Szamotuł odebrała telefon od osoby, która podszywała się pod jej wnuczkę. Poinformowała seniorkę, że spowodowała wypadek potrącając inną kobietę i teraz potrzebuje dużej ilości pieniędzy na kaucję, by uniknąć więzienia. Podała jej numer telefonu do innej kobiety, która rzekomo miała być prokuratorem. Ta potwierdziła, że jej „wnuczka” znalazła się w trudnej sytuacji.

– Pokrzywdzona miała czekać przy jednym z marketów na osobę, która zjawi się po odbiór pieniędzy. W umówionym miejscu seniorka przekazała kobiecie podającej się za prokuratora pieniądze w kwocie ponad 65 tysięcy złotych, po czym „pani prokurator” wsiadła do czekającej na nią taksówki i odjechała – mówi sierż. sztab. Ewelina Grzeszkowiak z Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach.

Nad sprawą zaczęli pracować policjanci z wydziału kryminalnego. Ustalono, że 12 listopada ta sama grupa dokonała innego oszustwa, tym razem w Bydgoszczy. Oszuści zadzwonili do kobiety przekonując, że pieniądze, które posiada w banku i w domu są zagrożone. Podszywając się pod policjantów przekonali kobietę, by spakowała w kopertę 50 tys. zł oraz biżuterię i przekazała ją na przechowanie.

– Kobieta zrobiła tak, jak przekazał jej fałszywy funkcjonariusz, pozostawiła we wskazanym miejscu przy śmietniku wszystkie swoje kosztowności – podała sierż. sztab. Ewelina Grzeszkowiak.

Oszustów udało się namierzyć kolejnego dnia. W jednym z bydgoskich hoteli zatrzymali sześcioro Cyganów w wieku 15-21 lat. Troje z nich było poszukiwane w celu zatrzymania i doprowadzenia do Ośrodka Młodzieżowego oraz Domu Dziecka.

Mieli przy sobie 82 tys. zł, tysiąc euro, tysiąc dolarów biżuterię oraz atrapę broni palnej. Najstarszy z nich miał też marihuanę.

– Trzy osoby nieletnie zostały umieszczone w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 21-latek usłyszał zarzut za posiadanie środków odurzających, za co mu grozi do trzech lat więzienia. 18-letnia kobieta i 15-letni mężczyzna usłyszeli zarzut oszustwa, za co im grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat. Nieletni za popełnienie czynu karalnego będzie odpowiadał przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich. Wobec 18-latki sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Kobieta, która trafiła do aresztu w sierpniu br. podała się za panią prokurator i oszukała 80-letnią mieszkankę powiatu szamotulskiego na ponad 65 tys. zł – relacjonuje sierż. sztab. Ewelina Grzeszkowiak.

Źródło: gloswielkopolski.pl