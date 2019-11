Szydło krytykuje PiS. Nie zgadza się na oddanie przewodnictwa Komisji Rodziny lewackiej aborcjonistce [Wideo]

Była premier nie kryje niezadowolenia z tego co wydarzyło się w Komisji Rodziny. Posłowie PiS zagłosowali za aborcjonistką i orędowniczką małżeństw homoseksualnych. Ta deyzja bardzo nie podoba się byłej premier

– To co zbudowaliśmy przez ostatnie 4 lata, ten fundament programu Zjednoczonej Prawicy, który oparł się na rodzinie, to powinno być kontynuowane. Bardzo poważnym błędem jest oddanie przewodnictwa Komisji Rodziny w Sejmie – powiedziała Beata Szydło.

Premier @BeataSzydlo bardzo krytycznie o przekazaniu Komisji Polityki Społecznej i #Rodziny w ręce skrajnie lewicowej partii Razem poseł M. #Biejat. "Partii konserwatywnej (…) nie wolno oddawać tak ważnego symbolu jak rodzina!" BRAWO PANI PREMIER! pic.twitter.com/1veH3XN3wb — Artur Stelmasiak (@ArturStelmasiak) November 22, 2019

Była premier wystąpiła na konferencji „Od tolerancji do despotyzmu. Lewicowy marsz na Polskę”. Wydarzenie zorganizował europoseł Ryszard Legutko w siedzibie Zgromadzenia Księży Misjonarzy

Europoseł Szydło podkreśliła, że w związku z dużą reprezentacja ugrupowań skrajnie lewicowych istotnym było powierzenie tej właśnie komisji ludziom, którzy będą bronić tradycyjnego modelu rodziny.

Przypomnijmy – posłowie PiS mając do wyboru aborcjonistkę i orędowniczkę małżeństw homoseksualnych i Grzegorza Brauna z Konfederacji wybrali kandydatkę Lewicy.

Źródło: Twitter / Niedziela