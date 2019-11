Archeologiczna sensacja! Badacze odkryli Arkę Noego?

Coś, co do tej pory funkcjonowało jako podanie, może okazać się prawdą. Turecki pilot zauważył podczas lotu w górach położonych we wschodniej Turcji formację, która przypominała statek.

Pomimo tego, że spostrzeżenia dokonano w 1959 roku, teza o Arce Noego w tureckich górach nie została dostatecznie sprawdzona. Sprawę badał Cem Sertesen, który w 2017 roku opublikował film dokumentalny, w którym przedstawił tezę w oparciu o 22-letnie badania w tej dziedzinie.

Arthur Brandenberger z Uniwersytetu w Ohio wraz z zespołem uzyskał pozwolenia i podjął badania w tym terenie. Wyników jednak nie opublikowano. Miejsce stało się również przedmiotem badań naukowców z Uniwersytetu Atatürk w Erzurum oraz Narodowego Laboratorium Los Alamos Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wówczas stwierdzono, że prawdopodobieństwo tezy, że formacja to statek – jest bardzo wysokie.

Przełomem mogą okazać się działania podjęte przez Andrew Jonesa oraz Johna Larsena, którzy stworzyli obraz 3D formacji w górach, zbadali ją, a następnie udostępnili swoje odkrycia reżyserowi filmu dokumentalnego „Arka Noego”, wydanego przed dwoma laty.

Po zapoznaniu się z materiałem Sertesen przekonywał, że to co zobaczył jest rzeczywistym obrazem Arki Noego. Zaznaczył, że zdjęcia nie są fałszywe i pokazują cały statek skryty pod warstwą ziemi.

Źródło: aa.com.tr, dailysabah.com