Chichot historii. ADL oskarża Polskę o antysemityzm. Raport sfinansował koncern Volkswagen, promowany przez Hitlera. Internauci komentują [VIDEO]

Po raz kolejny widzimy próby zakłamywania historii i rzeczywistego obrazu świata. Według raportu Ligi Przeciw Zniesławieniom (ADL) największymi antysemitami świata są Polacy. Co jest dowcipne okazuje się, że badanie żydowskiej organizacji sfinansował niemiecki producent samochodów – Volkswagen. Zestal on założony dzięki aprobacie nazistów.

Po raz kolejny środowiska żydowskie chcą przedstawić Polaków jako antysemitów. Liga Przeciw Zniesławieniom (ADL) poprzez ankiety stwierdziła, że to w Polsce odnotowano jeden z największych wzrostów antysemityzmu – o 11%.

Ankietowany musiał odpowiedzieć na jedenaście pytań. W ten sposób ADL wyszło, że około jeden na czterech Europejczyków ma negatywny stosunek do Żydów. Oczywiście z badań wyszło, że w Europie Zachodniej, gdzie Żydzi są bici, a synagogi atakowane, ADL nie dostrzegła znaczącego wzrostu antysemityzmu. Za to w krajach Europy Wschodniej według tego kompletnie „bezstronnego” badania już antysemityzm wzrasta.

ADL podało, że prawie trzy czwarte ankietowanych Polaków zgodziło się, że „Żydzi ciągle za dużo mówią o tym, co się im stało w Holokauście”.

Dziennikarz Marcin Makowski doszedł do bardzo interesujących informacji, że raport żydowskiej organizacji, sfinansował koncern Volkswagen. To prawdziwy chichot historii, bo nie od dziś wiadomo, że marak tego samochodu powstała na zlecenia nazistów.

Warto wiedzieć, że latem 1934 Związek Niemieckiego Przemysłu Samochodowego Rzeszy zlecił Porsche zaprojektowanie samochodu ucieleśniającego nazistowskie hasło „Kraft durch Freude” (Siła przez Radość), które było jednocześnie nazwą organizacji rekreacyjnej narodowych socjalistów.

Następnie 26 maja 1938 w obecności Adolfa Hitlera świętowano położenie kamienia węgielnego pod zakłady Volkswagena w Wolfsburgu. Potem samochody Wolkswagena były promowane przez nazistowska machinę propagandową jako „samochód ludu”.

Not bad @ADL. Thanking Volkswagen for financing report about “antisemitism in the world”, where Poland is “most antisemitic”. But not Germany – where there are dozens of examples (including murders) of real antisemitism and neo-nazi marching on the streets of Berlin. Ironic. pic.twitter.com/LGe1VSIfo4

— Marcin Makowski (@makowski_m) November 22, 2019