Groteskowa śmierć w sądzie. Strzelba spadła ze stołu i zabiła adwokata

51-letnia adwokat zginęła w trakcie rozprawy w sądzie w Ixopo. Została śmiertelnie ranna od wystrzału z broni, która spadła ze stołu.

Mec. Addelaid Ferreira-Watt była pełnomocnikiem jednej ze stron w sprawie dotyczącej włamania z bronią palną. W sądzie okazywana była strzelba będąca dowodem w sprawie.

W pewnym momencie strzelba zsunęła się ze stołu i uderzając o ziemię wypaliła w stronę adwokat. Kobieta została ranna w biodro.

Obecni na Sali próbowali zatamować krwawienie. Wezwano ekipę ratunkową, ale mecenas Ferreira-Watt zmarła od odniesionych obrażeń.

Obecnie południowoafrykańska prokuratura prowadzi śledztwo ws. okoliczności zdarzenia. Śledczy chcą ustalić jakim cudem nikt nie sprawdził, czy broń jest załadowana i niezabezpieczona.

