HIT! Dziennikarka NCzas.com opowiada bajkę o aborcji na wizji [VIDEO]

W komentarzu redakcji w NCzasTV rozmawiali Dominik Cwikła i Marta Maciejewska. Jednym z poruszonych tematów był lobbing Amnesty International mający na celu uznanie aborcji jako prawa człowieka. Maciejewska przypomniała, że środowiska lewackie stosują taką narrację już od dawna i opowiedziała „bajkę o aborcji”, która ostatnio pojawiła się w sieci.

Prowadzący przypomniał jeden z ostatnich wpisów na oficjalnym profilu na Twitterze Amnesty International. Organizacja napisała 10 razy, że „aborcja jest prawem człowieka”.

– To apogeum lewackiej narracji, do której zdążyły nas już przyzwyczaić różne organizacje – proaborcyjne i feministyczne. Skoro prawo do życia jest podstawowym prawem człowieka, to tak naprawdę stoi w ewidentnej sprzeczności, że „aborcja jest prawem człowieka” – powiedziała Marta Maciejewska, dziennikarka nczas.com.

– Organizacje feministyczne i proaborcyjne budują już taką narrację, że „aborcja jest ok” […] czy też przedstawiają w formie jakiejś baśni cały proces – dodała. Zwróciła uwagę, że ostatnio nawet „pojawiła się taka bajka” o aborcji.

– Fabuła jest taka, że dziewczyna była w ciąży, ale nie chciała w niej być. Spotkała dobrą wróżkę, która ją poinstruowała, jak przeprowadzić aborcję farmakologiczną. Potem ta dziewczyna żyła długo i szczęśliwie – zrelacjonowała.

– Kobieta żyła długo i szczęśliwie. A dziecko? – zapytał Dominik Cwikła.

– O tym już niestety nie wspomniano – odpowiedziała.

Poniżej cały program.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.

Abortion is a human right.#DemDebate

— Amnesty International (@amnestyusa) November 21, 2019