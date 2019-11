Kolejowy Jedwabny Szlak do Polski działa! Do Gdańska dotarł pierwszy pociąg z Chin

Piątek 22 listopada to dzień, w którym miało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Do Gdańska dotarł pierwszy w historii pociąg z Chin. Wyruszył on z miasta Xi’an, a jego przejazd trwał 10 dni.

Pociąg przewoził kilkadziesiąt kontenerów załadowanych różnego rodzaju towarami. Skład wjechał prosto do portu w Gdańsku.

Transport kolejowy cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony Chińczyków, pomimo że jest on dwukrotnie droższy aniżeli morski. Wynika to przede wszystkim z jednej kwestii, jaką jest czas.

– W wielu sytuacjach dla odbiorców towarów zdecydowanie ważniejszy od ceny transportu jest jego czas. Nasz pociąg jedzie z centralnych Chin do Gdańska 10 dni. Tymczasem w przypadku transportu z Xi’an do Gdańska tradycyjnie, drogą morską, mówimy o 45-50 dniach. W tym czasie wielu przedsiębiorców może dokonać kilku transportów i – pomimo większych kosztów – finalnie więcej zarobić – tłumaczył Łukasz Szutenberg, z firmy Adampol, operatora pociągu.

Składy kończące podróż w Gdańsku będą rozładowywane w porcie. Następnie ich ładunek trafi na samochody, statki lub inne pociągi, po czym zostanie on przewieziony m.in. do Skandynawii.

Źródło: Radio Gdańsk