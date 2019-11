Odjazd Polsatu. Poznań okupowali „naziści” a Jaśkowiak będzie „ekologicznie” wydobywał macewy z jeziora

W wiadomościach „Polsat News” o 14.30 przedstawiono reportaż o decyzji prezydenta Poznania i kandydata na kandydata PO na prezydenta RP Jacka Jaśkowiaka o wydobyciu żydowskich macew zatopionych w czasie okupacji niemieckiej w jeziorze Rusałka.

Obniżająca się w jeziorze woda odsłoniła płyty z cmentarza żydowskiego, których Niemcy użyli do utwardzenia brzegów zbudowanego przez siebie sztucznego jeziora. To trudne do zaakceptowania i słane w tej sprawie do prezydenta miasta apele oraz jego pozytywna decyzja właściwie nikogo nie dziwi.

Gorzej gdy za sprawę zabierają się „postępowo” już wyedukowani dziennikarze. Z reportażu „Polsatu” można się było dowiedzieć, że w czasie wojny Poznań był „okupowany przez nazistów”, nawet bez dodania, że przez niemieckich.

W dodatku poprawne politycznie redaktory tej stacji nie omieszkały dodać, że prezydent Jaśkowiak zadba, by macewy były wydobywane „ekologicznie” czyli tak, by nie naruszyć równowagi biologicznej jeziora. Być może „Polsat” postanowił zainwestować w kampanię Jaśkowiaka i to od razu w stylu promocji „dwa (filosemita i ekolog) w jednym”.