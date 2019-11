Skandal i upadek lewicowych mediów. W USA ujawniono spisek dziennikarzy i klimatycznych aktywistów

Amerykańskie media głównego nurtu świadomie zniekształcały swój dziennikarski przekaz w dotyczący zagrożeń klimatu, moderowały odpowiednio zainteresowanie pobytem w USA Grety Thunberg na szczycie ONZ i zniekształcały debatę publiczną. Zostało to ujawnione przez konserwatywną Daily Caller News Foundation.

Według śledztwa tej Fundacji ponad 200 podmiotów – redakcji, tytułów i dziennikarzy – aktywnie współpracowało z działaczami ekologicznymi; koordynowało swoje przekazy i tworzyło korzystny dla tej opcji szum informacyjny wokół szczytu klimatycznego ONZ w tym roku.

Na przykład BuzzFeed News i HuffPo nie ujawniały czytelnikom swojej roli w projekcie, udając obiektywizm, ale w rzeczywistości, wg Caller News Foundation współpracowały z zielonymi aktywistami. Akcję koordynował magazyn Columbia University School of Journalism. Można mówić wręcz o wielkiej manipulacji przekazami z tego czasu.

Do akcji dołączyły niektóre z największych mediów w kraju, takie jak CBS i Bloomberg. Redakcje „The Washington Post” i „The New York Times” miały odmówić udziału w takim projekcie.

Fundacja twierdzi, że na liście manipulatorów medialnych, oprócz CBS i Bloomberga, były między innymi: BuzzFeed News, HuffPost, The Daily Beast, Centre for Public Integrity, Newsweek, Rolling Stone, Slate, Vanity Fair i The Weather Channel.

Ukrywanie udziału w projekcie przez BuzzFeed i The Huffington Post były przedmiotem krytyki ze strony związku dziennikarzy – Society of Professional Journalists.

Znaczna część relacji tej całej grupy przed szczytem klimatycznym koncentrowała się na szwedzkiej aktywistce Grecie Thunberg, która podróżowała do USA w sierpniu na jachcie. Jej wizytę potraktowano jako mocne wsparcie dla polityk mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Ten wspólny front miał też wpływ na uczestniczących w szczycie dyplomatów w ONZ.

Źródło: Daily Caller/ Valeurs Actuelles