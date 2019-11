Sylwia Spurek, znów w natarciu! Tym razem jako ofiara przemocy. „Umiem być niezależna, merytoryczna” [VIDEO]

View this post on Instagram

▶ TAK, JESTEM OFIARĄ PRZEMOCY… ▶ 16 DNI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET… Tak, jestem ofiarą przemocy… Być może to jeden z powodów mojego zaangażowania w prawa kobiet, w walkę z przemocą wobec kobiet. Bo chciałabym, aby kobiety mogły czuć się bezpiecznie we własnym domu… Wesprzyjcie proszę moją tegoroczną kampanię! ❗️Już za 3 dni zaczynamy! #16dni #ZatrzymajmyPrzemoc #ObalajMity #WspierajZmianę #TrzymamStroneKobiet