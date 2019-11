Szok! Bezdomna poprosiła o parę groszy. Została bezlitośnie zastrzelona! [VIDEO]

To nie mieści się w głowie. Nagranie z Brazylii po prostu mrozi krew w żyłach. Na nagraniu widzimy jak 31-letnia bezdomna Zilda Henrique dos Santos zostaje zabita jak pies, bo poprosiła o jednego reala, czyli o złotówkę! Zwyrodnialec z zimną krwią strzelił jej w klatkę piersiową.

Zilda w celu wyżebrania jakiś pieniędzy włóczyła się po ulicy R. Barão do Amazonas prosząc przechodni o kilka groszy na jedzenie. O pieniądze poprosiła także, właściciela kawiarni. Jak się okazało był to jej śmiertelny błąd.

Na nagraniu z monitoringu widać, jak kobieta idzie za właścicielem kawiarni i coś do niego mówi. W pewnym momencie mężczyzna staje i wyciąga broń. Strzela jak do psa dwa razy. 31-latka upada na jezdnię.

Podchodzi do niej inna kobieta i widząc co się stało próbuje zatrzymywać samochody, ale nikt nie chce pomóc. Co z mordercą, który zastrzelił bezbronna kobietę? Odchodzi jak gdyby nic się nie stało.

Gdy policja dorwała bezwzględnego mordercę bezczelnie twierdził, że bezdomna chciała go okraść i strzelał w samoobronie.

Kobieta trafiła do lokalnego szpitala, gdzie po chwili zmarła. Mężczyźnie grozi dożywocie.

Źródło: fakt24.pl/ Metrópoles