„To będą miliony”. III Wojna Światowa jest nieunikniona! Co czeka Polskę?

Najsłynniejszy polski franciszkanin, ojciec Andrzej Klimuszko dał się poznać z niezwykłych zdolności. Miał wiele wizji, z których część już się spełniła. Przewidział m.in. pontyfikat Jana Pawła II czy inwazję żołnierzy, którzy na „małych, okrągłych łódkach” dopłyną do Europy (przepowiadania mocno kojarzy się z islamskimi przeprawami przez Morze Śródziemne do Europy). Zakonnik przekazał też informacje o przyszłości Polski.

Klimuszko wspomniał o Polsce w kontekście III wojny światowej.

„Wojna wybuchnie na Południu wtedy, kiedy zawarte będą wszystkie traktaty i będzie otrąbiony trwał pokój. Potem rakiety pomkną nad oceanem, skrzyżują się z innymi, spadną w wody morza, obudzą bestie. Ona się dźwignie z dna. Piersią napędzi ogromne fale. Widziałem transatlantyki wznoszone jak łupinki… Ta góra wodna stanie ku Europie” – brzmi przerażające proroctwo. Co będzie dalej?

„Nowy potop! Zadławi się w Gibraltarze ! Wychlupnie do środka Hiszpanii! Wleje się na Saharę, zatopi włoski but, aż po rzekę Pad. Zniknie pod wodą Rzym ze wszystkimi muzeami, z całą cudowną architekturą” – można przeczytać w przerażającej przepowiedni.

Co ciekawe apokaliptyczny konflikt miałby być dla kraju nad Wisłą wyjątkowo łagodny. „Nasz naród powinien z tego wyjść nie najgorzej. Może pięć, może dziesięć procent jest skazane. Wiem, że to dużo, że to już miliony, ale Francja i Niemcy utracą więcej. Italia najwięcej ucierpi. To Europę naprawdę zjednoczy. Ubóstwo zbliża” – kończy Klimuszko.

Źródła: se.pl, nczas.com