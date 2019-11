Wyrzuć je prędko z lodówki! To jedzenie zabija potencję

Według danych aż 1,5 mln mężczyzn w Polsce cierpi z powodu zaburzeń potencji. W tej kwestii według naukowców kluczowa w wielu przypadkach może być dieta. Istnieje nawet lista produktów, które w trosce o udane życie seksualne panowie powinni omijać.

Zdaniem naukowców negatywny wpływ na potencję ma nieodpowiednia dieta, której pokłosiem są problemy zdrowotne, szczególnie zaburzenia krążenia. Czego zatem unikać? Przede wszystkim żywności przetworzonej – gotowych dań, fast foodów czy wszelkiego rodzaju pakowanych przekąsek.

Co tam właściwie jest takiego szkodliwego? Na przykład nieodpowiednie tłuszcze – utwardzone chemiczne, utlenione, przegrzane. Zwiększają one lepkość krwi, utrudniając jej krążenie. Poza tym powodują nadprodukcję wolnych rodników, a te utrudniają rozszerzanie się naczyń krwionośnych. A to kwestia niezwykle istotna w kontekście osiągnięcia erekcji.

Ponadto należy zaznaczyć, że brak aktywności fizycznej i długotrwały stres mają zabójczy wpływ na produkcję testosteronu, który jest nierozerwalnym partnerem wysokiego libido i mocnej erekcji.

