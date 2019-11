Aborterka Magdalena Biejat głosowała „Razem” z PiS. Tłumaczy dlaczego i pogrąża partię rządzącą

Magdalena Biejat to poseł ze skrajnie lewicowej Partii Razem, która dostała się do Sejmu z list SLD. Dzięki głosom posłów PiS została przewodniczącą sejmowej Komisji ds. Rodziny. Teraz Biejat zagłosowała tak jak partia rządząca ws. podwyżki akcyzy.

Biejat była gościem Radia Zet. Dziennikarze pytali ją o tą dziwną zbieżność poglądów z Prawem i Sprawiedliwością. Najpierw PiS wybrał ją na funkcję przewodniczącej w komisji, która, powinna być szczególnie broniona przed proaborcyjną lewicą, a teraz posłowie Razem popierają ustawę partii rządzącej.

– Akurat w tym przypadku uważamy, że podnoszenie akcyzy jest w porządku. Badania pokazują, że podnoszenie cen alkoholu i papierosów realnie wpływa na zmniejszenie konsumpcji przez najmłodszych – powiedziała dziennikarzom poseł.

Kupowanie alkoholu najmłodszym powinno skutecznie utrudniać prawo, które tego zakazuje. Dorośli za to, powinni móc wydawać zarobione przez siebie pieniądze na to, na co im się żywnie podoba. Nie rozumie tego lewica – zarówno ta z PiS, jak i ta z Razem.

Źródło: Radio Zet