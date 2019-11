Artur Dziambor merytorycznie niszczy w TVN-e. „Głosowanie okazało się za trudne dla wybrańców narodu” [VIDEO]

Artur Dziambor był gościem w programie „Kawa na ławę”. Tam poseł Konfederacji odniósł się do anulowania przez obóz rządzący jednego głosowania. – Głosowanie okazało się za trudne dla wybrańców narodu – powiedział poseł.

– Sytuacja, którą mieliśmy w sejmie, teraz nie jest spowodowana żadnym sprzętem, tylko spowodowana jest tym, że są posłowie, którzy po prostu nie zrozumieli, albo nie wiedzieli w jaki sposób sie głosuje – powiedział poseł Konfederacji.

– Było szkolenie, na tym szkoleniu było pokazane: tam jest guziczek czerwony, żółty, zielony i to ogólnie wszyscy rozumieją, bo znają te światełka i co one oznaczają. Ale jest też biały guziczek, który oznacza zatwierdzam. I trzeba tam wybrać, taka strzałeczką i to się okazało za trudne dla wybrańców narodu! Którzy tworzą prawo, dla niektórych oczywiscie. Dlatego powinno się jeszcze raz przeprowadzić to głosowania.

– To głosowanie i tak by wyszło po myśli PiS-u. Wiec to jest troszkę śmieszne tylko dlatego, że Ci ludzie nie wiedzieli jak ten sprzęt ogarnąć. jest jednak jedna bardzo ważna rzecz. Minister tutaj powiedział, że maszynka do głosowania się zaczęła. Panie ministrze ja słyszałem takie słowa od opozycji o posłach PiS-u. Jest tak, że po prostu niektórzy posłowie nie wiedzieli, że trzeba kilka osób wybrać. I tyle! – powiedział z uśmiechem Artur Dziambor.

Kolejna wypowiedź @ArturDziambor w @tvn24kawa . Jedyny głos rozsądku w tej całej dyskusji. Normalne, rzeczowe podejście do tematu, żadnych głupich oskarżeń i biadolenia. @KONFEDERACJA_ tak może zdobywać poparcie! pic.twitter.com/eGCb8lU1dX — Grzesiek Gawin (@Grzesiek_Gawin) 24 listopada 2019

