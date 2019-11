Biejat, szefowa sejmowej komisji rodziny chce adopcji przez pary jednopłciowe. Została wybrana głosami PiS [Wideo]

Homoseksualiści dostaną prawo do adopcji dzieci? Tak chce Magdalena Biejat, która dzięki PiS szefuje komisji rodziny.

– Uważam, że powinno się umożliwić adopcję dzieci (parom jednopłciowym – red.) – przyznała szefowa sejmowej komisji ds. rodziny Magdalena Biejat.

Poranna rozmowa Biejat w Radiu Zet wzbudziła spore kontrowersje. To właśnie dzięki głosom posłów PiS polityk dostała przewodnictwo w tej komisji (jej kontrkandydatem był Grzegorz Braun z Konfederacji).

Magdalena Biejat, posłanka klubu Lewicy jest dziś gościem Radia ZET Gepostet von Radio ZET am Samstag, 23. November 2019

– Jest to jeszcze kwestia do dyskusji, bo o ile jest teraz duża akceptacja społeczna dla małżeństw jednopłciowych, to nie ma jeszcze tak dużej akceptacji społecznej dla adopcji. Nie chodzi o to, żeby teraz kolanem przepychać taki pomysł – podkreśliła w radiu przewodnicząca komisji ds. rodziny.

Poparcie PiS dla Biejat skrytykowała już m.in. była premier Beata Szydło. Olbrzymie kontrowersje wywołują proaborcyjne poglądy Biejat. Przewodnicząca z Razem uważa, że wolno zabijać nienarodzone dzieci z powodów eugenicznych.

Źródło: Radio Zet