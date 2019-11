Black Week w BIEDRONCE! Sieć przygotowała wielkie wyprzedaże. Zostało jeszcze KILKA DNI

Wielka wyprzedaż Biedronki trwa. Jedna z największych sieci marketów w Polsce od czwartku oferuje swoim klientom przybory kuchenne, zabawki, odzież i narzędzia w bardzo atrakcyjnych cenach. Obniżka potrwa do 30 listopada, a więc jest jeszcze sporo czasu, żeby znaleźć coś dla siebie.

„Produkty do kuchni, do warsztatu, salonu i sypialni, do zabawy i do szkoły, dla dzieci i dorosłych. Black Week, czyli wielka wyprzedaż artykułów przemysłowych i tekstyliów – taki tydzień zdarza się tylko raz w roku!” – ogłosiła Biedronka.

Co dokładnie i za ile można właściwie kupić? Sieć oferuje zestaw sztućców deserowych lub dziecięcych już za 9,99 zł, cena za sztukę stalowego noża to z kolei 3,99 zł, deski szklano-bambusowe i akcesoria bambusowe to koszt 16,99 zł. Poza akcesoriami kuchennymi w atrakcyjnej cenie można dostać też zastaw narzędzi – 9,99zł, narzędzie drobne – 3,49 zł – za sztukę czy akcesoria GSM – 7,99 zł – za sztukę.

Poza tym w ofercie są też pojemniki na pożywienie, mnóstwo akcesoriów dla dzieci, ubrania. Obniżki cen wynoszą od 30 do 50 proc.