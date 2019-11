Dobromir Sośnierz z Konfederacji wspiera protestujących Hongkongu. Mieszkańcy Wolnego Miasta głosują dziś w referendum [FOTO/VIDEO]

Hongkońscy bojownicy domagają się demokratycznych wyborów szefa administracji Wolnego Miasta oraz wszystkich posłów parlamentu autonomii. Żądają również niezależnego śledztwa w sprawie działań policji, której zarzucają używanie wobec demonstrantów nadmiernej siły. Poseł Konfederacji, Dobromir Sośnierz, poparł protestujących na Twitterze.

W Wolnym Mieście Hongkongu od kilkudziesięciu tygodni trwają antyrządowe protesty, największe od czasu powrotu w 1997 r. tego terytorium pod zwierzchnictwo Chin. Pierwotną przyczyną napięć w autonomii był projekt nowelizacji prawa o ekstradycji, który dopuszczałby przekazywanie podejrzanych do Chin kontynentalnych.

W kolejnych tygodniach pojawiły się podejrzenia o rosnący poziom ingerencji komunistycznych Chin w politykę i prawodawstwo w Hongkongu. Na dodatek administracja miasta zaczęła ograniczać prawa protestujących.

Niezależność miasta wynika z umowy pomiędzy Wielką Brytanią, a Chinami, która została podpisana w 1997 roku. Na mocy tych przepisów Hongkong ustanowiono „Wolnym Miastem”, które zachowało osobny system prawny, ekonomiczny oraz wysoki poziom swobód obywatelskich. Treść tej małej hongkońskiej konstytucji oddaje jej tytuł: „Jedno państwo, dwa systemy”.

Z powodu nagminnego łamania umowy dziesiątki tysięcy Hongkończyków wyszło na ulice – przeważnie są to ludzie młodzi. Często nie mają oni możliwości zakończenia protestu, bo powrót do pracy mógłby się dla nich skończyć karą wieloletniego więzienia.

Protestujący studenci broniąc się przed policją sięgnęli po broń sportową dostępną na uczelniach m.in. łuki.

Innocent unarmed HongKong protesters was forced to protected themselves from the police using harmless weapons from the gym, But still arrested.#HongKong pic.twitter.com/k0umyI5jsY

