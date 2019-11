Feministki i Drag Queen zakpiły z Matki Boskiej, gdy zapytano je czy wyśmieją też Mahometa – spanikowały! [VIDEO]

Po raz kolejny środowiska LGBT obrażają uczucia katolików i ludzi wierzących. W Irlandii Drag Queen, Panti Bliss wyśmiewa i udaję posąg Matki Boskiej. Gdy oburzeni katolicy zapytali czy Panti planuje karykaturę Mahometa, ta nagle straciła rezon i zapewniła, że z islamu nie zamierza sie naśmiewać.

Jak to w Zachodniej Europie bywa, lewica i środowiska LGBT wiedząc, że katolicy nic im nie zrobią kpią i wyśmiewają wiarę rzymskokatolicką. Kompletni inaczej ma się sprawa jak lewacy zakpią z islamu, wtedy nie ma przebacz.

W Irlandii, która niestety coraz bardziej staje sie laicka i świecka, środowiska LGBT coraz częściej i odważniej kpią z wiary katolickiej. Teraz Drag Queen Panti Bliss sprzedaje posągi karykatury Matki Boskiej. Oczywiście nie widzi w wyszydzaniu matki Jezusa żadnego problemu, a gdy słyszy, że obraża to czyjeś uczucia religijne to odpowiada z uśmiechem, że to sztuka.

Panti Bliss i jego przyjaciółka Rosita Sweetman sprzedają na aukcji posągi przedstawiające Matkę Boską jako feministyczną boginię.

Gdy zapytano Panti czy ma w planach wyśmianie religii muzułmańskiej i jej proroka Mahometa, ta od razu sie wystraszyła i zapewniała, że nie ma zamiaru obrażać uczuć religijnych muzułmanów. Bo po prostu wie, że jakby to zrobiła to konsekwencje byłyby opłakane.

To pokazuję, jak odważne są feministki i środowiska LGBT. W kościół katolicki można nawalać ile sie da, bo co im zrobią? Ale śmiać się z islamu? O to to nie, w końcu wymiana zębów to kosztowana sprawa…

5 days till our auction of Something About Mary collection – over 200 statues, prints, vintage paintings, protest paintings of the Virgin Mary – an icon for our times – with compere @PantiBliss at @ATheCopperHouse gallery Dublin <3 pic.twitter.com/c68b9OSS3s — Rosita Sweetman (@RositaSweetman) 19 listopada 2019

It’s time to call on the exorcists. Is there no level to which people will not stoop? #CatholicTwitter please pray to somehow halt this sacrilegious behaviour of people. Sorry to offend you with these images. pic.twitter.com/jnwAkepcsK — Walk Tall (@DrCollins10) 22 listopada 2019

Źródło: gript.ie