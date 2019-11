Klientom może się to nie spodobać. Tesco rozważa wycofanie się z całej Europy kontynentalnej

Już od dłuższego czasu wiadomo, że Tesco zamierza opuścić polski rynek hipermarketów. Ma to związek z drastycznym obniżeniem zysków brytyjskiej sieci sklepów. Okazuje się jednak, że być może zamknięte zostaną również placówki w innych krajach kontynentalnej Europy.

Od pewnego czasu pojawiają się kolejne informacje na temat tego, kto przejmie poszczególne sklepy należące obecnie do Tesco. Wśród potencjalnych nabywców wymienia się m.in. Castoramę, Aldi oraz Kaufland.

Opuszczenie polskiego rynku musi być jednak przeprowadzone zgodnie z przemyślaną strategią, aby firma nie straciła na tym jeszcze więcej.

– Tesco, nauczone złym przykładem wcześniej opuszczających nasz rynek firm wiedziało, że należy zaproponować jakąś strategię, aby nie doprowadzić do masowego exodusu pracowników, co na przykład swego czasu spotkało Reala – powiedział Maria Andrzej Faliński ze Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

– To, co uda im się sprzedać w Polsce, prawdopodobnie wykorzystają tam, gdzie powodzi im się lepiej, czyli w Wielkiej Brytanii. Moim zdaniem, wyjście z Polski oraz dobre wyniki na rodzimym rynku dają przesłanki by przypuszczać, że spółka chce opuścić całą kontynentalną Europę – podsumował ekspert.

